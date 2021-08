Afvallen. Die bierbuik komt dus NIET door een vertraagde stofwisseling op middelbare leeftijd

Je stofwisseling wordt op middelbare leeftijd niet trager. Als je op middelbare leeftijd dikker wordt of met een bierbuik wordt geconfronteerd, dan is dat vooral te wijten aan een verkeerde leefstijl.

Dit is de (indirecte) conclusie van een nieuw, baanbrekend onderzoek van de Duke University van North Carolina dat recentelijk in Science werd gepubliceerd. De wetenschappers houden ons hiermee een confronterende spiegel voor. Daar gaat ons excuus voor die overtollige kilo’s. Wij moeten verantwoordelijkheid gaan nemen voor onze lichamelijke vorm. Dat jij geen sixpack hebt, heb je niet aan je leeftijd maar aan jezelf te danken.

De vier levensfasen voor de stofwisseling

Laten we bij het begin beginnen: het onderzoek van de Duke University van North Carolina. Dit onderzoek bestaat, kort gezegd, uit een analyse van de relevante gegevens van circa 6500 personen. Uit het onderzoek zou blijken dat ons leven qua stofwisseling kan worden onderverdeeld in vier fasen:

van de geboorte tot 1 jaar: de stofwisseling is razendsnel, tot wel 50% van die van een volwassene;

van 1 jaar tot circa 20 jaar: de stofwisseling neemt elk jaar met circa 3% af;

volwassenen van 20 tot 60 jaar: de stofwisseling is stabiel (!)

vanaf 60 jaar: de stofwisseling neemt circa 0.7% per jaar af (tot 20% tegen het 95ste levensjaar).

Uit het onderzoek zou verder blijken dat er geen significant verschil is tussen mannen en vrouwen (daarbij rekening houdend met de verschillen in spiermassa en dergelijke).

Als je de verschillende fasen bekijkt, dan zul je meteen begrijpen dat fase 3 de gemoederen hoog doet oplopen. Tussen de 20 en 60 jaar is de stofwisseling stabiel! Maar dat betekent dus inderdaad dat we de schuld voor onze overtollige kilootjes niet meer aan onze middelbare leeftijd mogen of kunnen geven. Met andere woorden: die overtollige kilo’s hebben we aan onszelf te wijten!

Stelling: Overtollige kilo’s op middelbare leeftijd zijn niet zozeer een kwestie van biologie maar vooral van leefstijl en (verkeerde) gedragingen/gewoonten.

Natuurlijk kunnen er altijd kanttekeningen bij wetenschappelijke onderzoeken worden geplaatst en moeten de resultaten nog verder worden uitgewerkt. Verder speelt op middelbare leeftijd de hormoonkwestie natuurlijk ook een rol. Door veranderingen in de hormoonhuishouding verandert bijvoorbeeld de vetdistributie over ons lichaam.

Maar al met al het is een onderzoek met verrassende uitkomsten dat ons weer eens met onze neus op de feiten drukt die we allang kenden: het belang van een gezonde leefstijl.

Wij vatten het zo samen:

Laat je leeftijd geen excuus worden voor die overtollige kilo’s en neem je eet- en leefgewoontes onder de loep. Eet je echt zo gezond en beweeg je echt zoveel? Want hoe snel of langzaam je stofwisseling ook is, deze regel blijft geldt (voor een gezond mens): je zult alleen afvallen als je minder calorieën tot je neemt dan je verbrandt.

ADVERSUS