Afvallen met aërobe training

In de sportschool werken we op meerdere fronten. Het vergroten van spiermassa is vooral voor mannen een belangrijk doel en dit pak je met krachttraining aan. Maar een ander belangrijk onderdeel van je sportprogramma is de aërobe training.

Aërobe oefeningen worden wel aangeduid als cardiovasculaire oefeningen (cardiofitness) omdat ze de opname van zuurstof vergroten, de bloedcirculatie verbeteren en het hart sterker maken. Het gaat om duurzame oefeningen met een bepaald ritme waarbij een groot aantal spiergroepen betrokken is. Niet alleen verbeter je met aërobe training je conditie, als je het op de juiste manier aanpakt, verbrand je ook vet. En dat is natuurlijk wat we willen, als afvallen ons doel is tenminste.

Om niet alleen suikers maar vooral ook vet te verbranden, is het belangrijk dat je bij het sporten de juiste intensiteit aanhoudt. Een klassieke manier om na te gaan welke intensiteit je bij het trainen moet aanhouden om optimaal vet te verbranden, is de maximale hartfrequentie (HF-max) formule, ofwel 60-70% van 220-minus-je-leeftijd. De uitkomst van deze berekening levert voor jou de maximale hartfrequentie op waarmee je zou moeten trainen.

Tegenwoordig zijn er echter ook moderne instrumenten en tests in de sportschool voorhanden die precies kunnen bepalen wat voor jou de optimale intensiteit van aërobe training is. Wil je hier meer over weten, raadpleeg dan de sportinstructeur.

En wil je optimale resultaten bereiken, dan zul je tenminste twee à drie keer per week moeten trainen waarbij je dan natuurlijk weer rekening houdt met de voor jouw optimale intensiteit waar we het hierboven al over hadden.

