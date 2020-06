Afvallen is vooral in de zomer een ‘hot item’. Het is nooit te laat om eraan te beginnen. Sterker nog, de zomer is een perfect seizoen om overtollige kilo’s kwijt te raken…

Afvallen is vooral in de zomer een ‘hot item’. Het is nooit te laat om eraan te beginnen. Sterker nog, de zomer is een perfect seizoen om overtollige kilo’s kwijt te raken. Het mooie weer werkt inspirerend en de gedachte aan jezelf in zwembroek doet wonderen voor de motivatie. Wees echter wel realistisch in het stellen van je doel en pak het lijnen gezond en verstandig – en vooral met kennis van zaken – aan.

Hoeveel kilo’s mag je zonder te overdrijven in het algemeen per maand afvallen?

Hoeveel je mag afvallen hangt van veel factoren af: de afname van vocht, van de vetvrije massa (spieren) en van de vetmassa. Als we een dieet volgen, dan is het natuurlijk de bedoeling dat de vetmassa afneemt. Dit lijkt misschien logisch maar toch is het goed om je dit te realiseren.Veel diëten die je in korte tijd doen afvallen, zorgen namelijk voor een (ongewenste) afname van de vetvrije massa waardoor het metabolisme vermindert en het moeilijker is de resultaten die je bereikt hebt te behouden.

De experts adviseren bovendien om vooral niet al teveel per week af te vallen en geven als richtlijn maximaal een paar kilo’s per maand (natuurlijk is dit een algemene regel, bespreek met je arts wat voor jouw persoonlijk geldt).

Waarom zijn drastische diëten niet goed en moeten ze vermeden worden?

Een streng dieet vergt teveel van lichaam en geest en is op den duur niet vol te houden. Het heeft niet alleen met wilskracht en motivatie te maken maar ook met je lichaam. Als je te snel afvalt, heeft je lichaam daarvan te lijden en komt het in een ‘noodsituatie’ terecht. In dit geval neemt niet alleen de vetmassa af, maar ook de vetvrije massa en die moet nu juist intact blijven.

Verder veroorzaakt een streng dieet een energieafname en kun je er snel geïrriteerd en depressief van worden. En dan zijn er nog andere bijwerkingen zoals een slechte adem en een verzuring van het bloed (acidose).

Kortom, strenge diëten vormen een risico voor het lichaam en mogen, indien ze (onder begeleiding) gevolgd worden, nooit lang duren. Verder blijkt in de praktijk ook dat de kilo’s die je met strenge diëten op korte termijn kwijtraakt er ook snel weer aan zitten.

Zijn er natuurlijke producten die niet schadelijk zijn en die de afname van lichaamsgewicht kunnen bevorderen?

Vetmassa is een bron van chronische ontstekingen en volgens de experts heeft een ontstoken vetmassa de neiging om gewichtsafname in de weg te staan. Om dit type ontstekingen – waar je overigens niets van merkt tegen te gaan – tegen te gaan, wordt wel aangeraden om een ‘ontstekingremmend’ voedingspatroon te volgen waarbij rekening wordt gehouden met de bloedsuikerspiegel en de juiste hoeveelheid omega-3.

In de praktijk komt het erop neer dat je beter de voorkeur kunt geven aan maaltijden en snacks met een lage GI zodat je grote bloedsuikerpieken voorkomt (je kunt dus beter fruit en groenten eten en minder pasta en brood). Verder is het belangrijk dat je voldoende eiwitten binnenkrijgt (de beste keuze is omega-3 rijke vis zoals zalm en haring) en tot slot moet het voedingspatroon niet al te veel vetten bevatten (geef de voorkeur aan olijfolie en bijvoorbeeld noten). Door op je bloedsuikerspiegel en het omega-3 gehalte in je voeding te letten, help je ontstekingen van vetmassa tegen te gaan maar val je ook af.

Welke denkfouten moeten we voorkomen als we op dieet gaan?

Vaak wordt er gedacht dat het enkele volgen van een dieet het probleem van overtollige kilo’s wel zal oplossen. Maar wie de neiging heeft om aan te komen (en dat is zo ongeveer driekwart van de wereldbevolking) zal dit niet oplossen met een tijdelijk dieet.

Het is veel belangrijker om er een gezond voedingspatroon op na te houden. En daarvoor moet je kennis van voeding en de effecten daarvan op ons lichaam te hebben. Ben je eenmaal afgevallen dan zul de resultaten het beste vasthouden door gezond en bewust te eten.

Wat moeten we vooral niet doen als we willen afvallen?

Neem het volgen van een dieet nooit te licht op. We zijn wat we eten, zeiden de filosofen in het verleden. Volg geen doe-het-zelf diëten, maar raadpleeg een arts als er meerdere kilo’s afmoeten en houd voor ogen dat er geen wonderpillen bestaan.

Niet eten helpt niet om af te vallen. Het is gevaarlijk voor je gezondheid. Wat echter belangrijk is, is dat je kennis van voeding hebt en leert om die te gebruiken om je lichamelijke vorm weer terug te vinden en om vooral ook om gezond en verstandig te eten.

