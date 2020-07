Er wordt zo vaak gesproken over dieten en afvallen, dat er maar weinig aandacht overblijft voor een ander probleem: aankomen! En dat terwijl een groot deel van de bevolking er last van heeft.

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld, op welke manier je het best een paar kilo kunt aankomen. Het gaat dan om extra spiermassa, maar ook om extra vet. Ja, ook om vet! Vet heeft namelijk een aantal belangrijke functies voor het lichaam; vet zorgt bijvoorbeeld voor (warmte)-isolatie en dient als energie-opslag.

Ben je te dun en wil je op een gezonde manier wat extra kilo aankomen, dan ga je als volgt te werk:

1) Schrijf je in bij een sportschoolen volg een spierversterkend trainingsprogramma met gewichten. Vertel je instructeur met nadruk dat het je gaat om de ontwikkeling van spiermassa.

2) Verdeel je voeding in 5 (of als het kan in 6) kleine porties over de gehele dag. Neem een stevig ontbijt als basis. Kies voor producten boordevol proteinen en koolhydraten (vlees, vis, eieren en kaas voor de proteinen. Aardappels, brood en pasta voor de koolhydraten).

3) Voeg aan de voeding, tussen de gerechten door, extra proteinen in poedervorm toe. Laat je door de drogist adviseren welke soort het meest geschikt is voor jou. Geef er niet te veel geld aan uit, er zijn prima producten voor een behoorlijke prijs. Neem bij voorkeur een proteinenshake direct na het sporten.

4) Zorg dat je voldoende slaapt. Geef je lichaam zoveel mogelijk rust, zodat het steeds optimaal kan herstellen van de inspanningen tijdens de training.

5) Tot slot en niet onbelangrijk: volg geen standaarddieten en -programma’s, maar zoek uit wat het best voor jou lichaam is. Niet iedereen reageert op dezelfde manier. Met de tijd leer je welk voedingspatroon het best bij jou past, evenals de trainingen en je persoonlijke leefstijl. ADVERSUS