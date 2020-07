Brede, sterke en sexy schouders met één enkele oefening? Dat kan!

In dit artikel willen we ons daarom concentreren op één enkele, heel eenvoudige oefening voor de schouders. Het is misschien wel de meest complete oefening die er is…

Wie wil er nu niet een stel brede schouders om op het strand mee te showen? Wie wil er nu niet goed gevormde schouderspieren die heel sexy door je T-shirt heen te zien zijn? Vrouwen houden van brede schouders en als je traint zul je weten dat sterke schouders fundamenteel zijn bij de uitvoering van alle belangrijke oefeningen om je borst- en rugspieren te trainen.

Schouders bestaan uit een complexe spiergroep. Je hoeft alleen maar aan de complexe bewegingen die je met je schouder maakt te denken om dit te begrijpen. Het is dan ook niet gemakkelijk om je schouders correct te trainen en ervoor te zorgen dat de deltoideus spier in zijn totaliteit aan bod komt. Er worden nog wel eens wat fouten gemaakt en dat kan ook liggen aan de verwarring die op dit gebied bestaat. Er zijn teveel oefeningen, teveel theorieën en teveel tips en adviezen van andere sportievelingen in de sportschool. Soms is het bos door de bomen niet meer te zien.

In dit artikel willen we ons daarom concentreren op één enkele, heel eenvoudige oefening voor de schouders. Het is misschien wel de meest complete oefening die er is en je kunt ‘m ook gemakkelijk thuis met een paar losse gewichten uitvoeren.

We hebben het hier over de oefening die bekend staat onder de Engelse naam ‘Dumbbell Shoulder Press‘.

Vanzelfsprekend is het belangrijk dat de oefening, die op zich – we zeiden het al – vrij simpel is, correct wordt uitgevoerd. Op die manier stimuleer je alle drie de delen waarin de deltoideus spier wel verdeeld wordt: de voorkant, zijkant en achterkant.

Hoe voer je deze schouderoefening uit? De startpositie is staande of zittend met in elke hand een los gewicht dat je op de hoogte van je schouders houdt. Zorg ervoor dat je rug recht is en dat je stevig staat of zit. Adem nu in en druk de dumbbells omhoog tot boven je hoofd. Houd daarbij je handpalmen naar voren of naar binnen (dus naar elkaar) gericht. Terwijl je de gewichten omhoog drukt, adem je langzaam uit.

Zijn je armen eenmaal helemaal gestrekt (stel je tijdens de oefening voor dat de gewichten het plafond raken), houd deze positie dan een fractie van een seconde vast en breng je armen dan weer terug naar de startpositie. Tijdens deze beweging adem je in.

Je hebt nu één herhaling gedaan. Doe iedere keer dat je je schouders traint 3 of 4 serie van 8 tot 10 herhalingen. Als je de oefening correct uitvoert dan zul je al snel resultaten zien. Je spieren zullen zich verder ontwikkelen en je zult bemerken dat je meer stabiliteit hebt bij het uitvoeren van de andere oefeningen die de romp betreffen.

ADVERSUS