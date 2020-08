Buikspieren trainen met een fitbal

Je hebt ze vast wel in de sportschool gezien. Gewoonlijk liggen ze ergens verlaten in een hoekje en wordt er niet naar om gekeken. Misschien omdat eigenlijk niemand echt weet wat je ermee moet…

Je hebt ze vast wel in de sportschool gezien. Gewoonlijk liggen ze ergens verlaten in een hoekje en wordt er niet naar om gekeken. Misschien omdat eigenlijk niemand echt weet wat je ermee moet. En toch kunnen de grote, gekleurde skippyballen zonder handvat (ook wel ‘fitballen’ genoemd) voor een aangename variatie in je trainingsschema zorgen. Ze helpen je om intensief een spiergroep te trainen die ons allemaal na aan het hart ligt: de buikspieren.

Iedereen kent wel de traditionele buikspieroefeningen. Je gaat op een matje op de grond liggen en beweegt je bovenlijf of je benen om je buikspieren aan te spannen. Het zijn goede oefeningen, zeker als je ze zorgvuldig uitvoert. Maar vaak heb je het idee dat het beter zou kunnen. Je doet veel moeite maar het lijkt wel of je buikspieren niet aan het werk worden gezet zoals je dat graag zou willen. Meestal is dit ook zo. Onbewust laten we toch vaak andere spieren meewerken. Let maar eens goed op. Je zult zien hoe moeilijk het is om je buikspieren te isoleren.

En hier komt de skippybal in het beeld. Probeer de bal maar eens te gebruiken om je buikspieren te trainen. De eerste keren zal het niet gemakkelijk zijn, zeker als je niet getraind bent, maar op den duur zal de bal je in staat stellen je buikspieren steeds beter te isoleren.

Ga op de bal zitten met je voeten op de grond. Zet ze zover uit elkaar als nodig is om jezelf goed in balans te houden. Ga nu langzaam, zonder je evenwicht te verliezen, achterover liggen. Je rug volgt als het ware de ronding van de bal. Terwijl je op de bal gaat liggen, adem je in. Heb je je eenmaal helemaal uitgestrekt (je voelt dat de buikspieren zich daadwerkelijk strekken), dan probeer je langzaam je bovenlichaam omhoog te brengen. Tijdens deze beweging span je je buikspieren zoveel mogelijk aan en adem je uit. Heb je je buikspieren maximaal aangespannen, dan houd je de positie nog drie tellen vast en dan laat je je weer langzaam terug in de beginpositie zakken.

In het begin zal de oefening je niet gemakkelijk afgaan, maar na een paar keer zul je de bewegingen goed onder de knie hebben. Voer de bewegingen langzaam uit en concentreer je geheel op het samenspannen van je buikspieren. Begin met weinig herhalingen en bouw het langzaam op. Vergeet niet om na de oefening te stretchen.

Voeg deze nieuwe oefening toe aan je trainingsschema. Je zult verbaasd staan van de resultaten die je ermee bereikt.

