We ontvangen veel vragen over de technieken van het trainen van de buikspieren. Uit de mails blijkt dat er nog steeds misverstanden bestaan over het trainen van de buikspieren. Te vaak nog denkt men dat het voor het verbranden van het vetlaagje dat de spieren bedekt voldoende is om de buikspieren te trainen.

Laten we daarom beginnen met te zeggen dat het trainen van de buikspieren alleen absoluut niet voldoende is om het vet dat de buikspieren bedekt te verbranden. Het trainen van je buikspieren is belangrijk omdat het de spieren versterkt hetgeen zeker helpt om de buik beter in te houden (goed getrainde buikspieren zijn als een elastieken band die ‘de boel’ binnenhoudt) maar door te trainen verbrand je het vet niet, althans maar een klein beetje vet.

Dat vooropgesteld, kunnen we nu overgaan op de training zelf en jullie meest voorkomende vragen in behandeling nemen.

Hoeveel keer per week moet je je buikspieren trainen?

Er zijn verschillende scholen en filosofie├źn, maar in de meeste denkwijzen wordt er toch wel vanuit gegaan dat het voldoende is om je buikspieren 2 ├á 3 keer per week te trainen. Dus wil je de gehoopte resultaten bereiken, dan zul je 2 of 3 keer per week je buikspieren goed en serieus moeten trainen.

Hoeveel repetities en series?

Het is de trend om buikspieren te behandelen als iedere andere spier van ons lichaam. Dus als we totaal circa 10 tot 12 series voor onze borstpieren doen, dan doen we dat ook voor onze buikspieren (dit geldt voor iemand die al ervaring in de sportschool heeft). Je kunt het beste drie complementaire oefeningen kiezen en 3 tot 4 series per oefening uitvoeren. Haastige spoed is zelden goed. Dat geldt ook in dit geval. Neem er de tijd voor en voer de oefeningen goed en zorgvuldig uit. Rust zo min mogelijk uit tussen de ene en de andere serie (30 tot 45 seconden, niet meer). Het aantal repetities per oefening hangt af van hoe gevorderd bent met trainen, maar zal moeten liggen tussen de 10 en 30 repetities voor iedere serie. Als je de 30 repetities met gemak haalt kun je een licht gewicht op je buik leggen om de weerstand te verhogen en het aantal repetities te verlagen. Begin altijd – bij wijze van warming up – met een lichte en complete oefening als de twist die je al zittende op een bench uitvoert met een houten stok.

Welke oefeningen?

We hebben de keuze uit een hele reeks van oefeningen, maar als je het gewoon op de meest traditionele oefeningen (crunch, leg raises, twist met stok) houdt kan het niet misgaan. Van belang is dat, wat voor oefening je ook doet, je de oefening zorgvuldig uitvoert en dat je jezelf niet helpt met andere spieren dan de buikspieren. Concentreer je daarom tijdens de beweging heel goed op je buikspieren.

Hoe kom je aan een sixpack?

Hier gaan voeding en dagelijkse lichaamsbeweging een rol spelen. We hebben het al gezegd: alleen je buikspieren trainen is niet voldoende. Door de training maak je je spieren steviger en meer gedefinieerd, maar als de spieren bedekt zijn door een laag vet zal niemand het zien. Dus let op je voeding, zonder te overdrijven, en voer regelmatig aerobicoefeningen uit (fietsen of de loopband in de sportschool, maar ook lange wandelingen en ritjes op de fiets in de natuur zijn uitstekend).

Na hoeveel tijd zie je de eerste resultaten?

Dat hangt af van je bouw, van je inzet, van de regelmaat waarmee je traint. Het is dus moeilijk te zeggen. Maar het is niet zo dat je direct resultaat zult zien. Er zullen zeker verschillende weken overheen gaan voordat je resultaat gaat zien. En dan is het zaak om het er niet bij te laten zitten, maar om de buikspieren regelmatig te blijven trainen om het resultaat vast te houden

