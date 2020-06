Drie maanden voor een ‘six-pack’

Wakker worden! Het is nu het moment om iets aan je vorm voor de volgende zomervakantie te gaan doen. We hebben besloten om jullie dit jaar eens extra vroeg te herinneren, zodat jullie ons niet kunnen verwijten dat wij jullie niet tijdig gewaarschuwd hebben.

Laten we eens zeggen dat het nog ongeveer drie maanden duurt voordat je op vakantie gaat (of zes maanden, misschien wel acht, maar dat maakt weinig verschil uit). Drie maanden zijn voldoende om je ‘probleemzones’, ook de allermoeilijkste, met succes aan te pakken. Het doel van dit artikel is om je te helpen om je levensstijl, je maaltijden en trainingen zo in te richten dat je vetrollen en kilo’s teveel de baas wordt (bij mannen concentreert het vet zich vaak vooral op de buik en in de taille) en je lichaam strakker en gestroomlijnder wordt.

Als je ons programma wilt volgen, dan heb je het volgende nodig:

1. Een goed uitgeruste sportschool, met vooral ook voldoende cardio-fitnesstoestellen

2. Een flinke dosis motivatie om te trainen en om je aan tafel ‘in te houden’

3. Drie maanden de tijd

4. Een beetje geluk… :-) (grapje!)

Meten en wegen

Laten we beginnen met wegen en meten. Weeg jezelf, meet met een meetlint de omvang van je taille en laat je vet in de sportschool opmeten (in de meeste sportscholen is een huidplooimeter voorhanden).

Houd je gewicht en maten regelmatig bij om na te gaan of je resultaten bereikt of niet.

In de sportschool

Streef ernaar om tenminste drie à vier keer per week te trainen. Houd tussen de trainingen een rustdag aan (je kunt bijvoorbeeld trainen op maandag, woensdag, vrijdag/zaterdag; de overige dagen houd je rust).

Las in tenminste drie trainingen per week cardio-fitnessactiviteiten van 30 minuten per keer in. Breng variatie in je training aan door regelmatig van toestel te veranderen (nu eens de loopband, dan de fiets, dan de step, enzovoorts). Vergeet niet om, voordat je met aerobische activiteiten begint, de fitness-instructeur of arts te raadplegen (zeker als je nog nooit getraind hebt) om te bezien of deze activiteiten wel geschikt voor jouw lichaam zijn.

Begin elke training met een lichte oefening voor een paar spiergroepen (bijvoorbeeld: maandag borstspieren en triceps, woensdag rugspieren en biceps, vrijdag benen en schouders). Niets bijzonders of vermoeiends, alleen een paar oefeningen die je met medio-lichte gewichten uitvoert, met het doel om je spieren ‘wakker’ te houden.

Train iedere keer dat je de sportschool bezoekt je buikspieren. Doe dat aan het einde van je cardio-fitness sessie. Wissel de verschillende buikspieroefeningen met elkaar af en probeer iedere keer je record aantal herhalingen te verbeteren. Span je in om je buikspieren ‘te voelen’ en ‘pers’ er het maximale uit. Aan het begin zal het je misschien zwaar vallen, maar in de loop van de tijd zul je steeds meer controle over en gevoel voor je buikspieren ontwikkelen, en dat zal je helpen om iedere training weer het maximale uit je buikspieroefeningen te halen.

Aan tafel

Zorg ervoor dat je niets ontbreekt, maar let wel op met de consumptie van bepaalde voedingsmiddelen, in het bijzonder van vetten zoals kaas, boter, volle melk, vet vlees (geef de voorkeur aan wit vlees en vis). Ga voor niet al te rijp fruit en veel groenten.

Beperk de inname van koolhydraten (eet dus niet teveel brood, koekjes, pasta…)

Probeer om iedere dag met een compleet en vezelrijk ontbijt te beginnen. Voorkom ‘funeste eetbuien’ door altijd een appel of een ander stuk fruit of iets lichts bij je te hebben voor het geval je maag zich laat horen.

Pas op met bier, wijn, sterke drank. Drink met mate (of helemaal niet)

Houd altijd een flesje water bij de hand, om er gedurende de dag af en toe een slokje van te nemen.

In het dagelijks leven

Probeer er een actieve levensstijl op na te houden. Het mooie seizoen komt eraan en dat zal je helpen. Loop eens een extra ommetje om, trap een balletje in de buitenlucht met vrienden

Houd je resultaten (of het uitblijven van resultaten) onder controle. Maak je een goede start maar blijf je dan op een bepaald niveau hangen, breng dan kleine veranderingen in je dagelijkse voedingspatroon of je trainingsschema aan. Gevarieerdheid is nog altijd een van de beste successleutels.

Overleg met de fitness-instructeur. Wees niet bang om vragen te stellen en om je te laten helpen. Wees duidelijk over de resultaten die je wilt bereiken. De expertise en hulp van een fitness-instructeur kunnen bepalend zijn voor jouw succes.

ADVERSUS