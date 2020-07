Eet jij vlak voordat je naar bed gaat?

Het is geen legende. ’s Avonds laat, vlak voordat je naar bed gaat, (veel en zwaar) eten is een ‘dikmakende’ gewoonte. Het heeft allemaal te maken met je nachtelijke metabolisme…

Het is geen legende. ’s Avonds laat, vlak voordat je naar bed gaat, (veel en zwaar) eten is een ‘dikmakende’ gewoonte. Het heeft allemaal te maken met je nachtelijke metabolisme, met het gebrek aan beweging tijdens de nachtelijke uren (nogal logisch!) en misschien ook met de neiging om juist als je moe bent en het buiten donker en koud is calorierijk voedsel tot je te nemen.

Maar laten we de ‘redenen waarom’ even buiten beschouwing laten en eens kijken wat je kunt doen om te voorkomen dat je je buik ’s avonds vol eet met allerlei ‘onverstandige dingen’. Het moet toch mogelijk zijn om ’s avonds lekker maar niet al te zwaar te dineren zodat je voorkomt dat je lichaam aan ‘vetophoping’ gaat doen. Hier zijn enkele adviezen die je kunnen helpen de verleiding te weerstaan om ’s avonds ‘zwaar te dineren’. En die ervoor zullen zorgen dat je ’s morgens fris en met een licht gevoel weer opstaat. Proberen?

1. Controleer de inhoud van je keuken

. Staan er in je keukenkastjes en koelkast hapjes, snacks en voedingsmiddelen in die je normaal liever niet eet omdat ze (te)veel calorieën bevatten? Weg ermee. Want als je ’s avonds na een lange dag moe, koud en met een rommelende maag thuiskomt, is de verleiding dat je je juist op deze dingen stort, maar al te groot.

2. Sla een flinke voorraad fruit, groenten en volkorenproducten of vezelrijke voedingsmiddelen in

. Zorg ervoor dat je altijd een gezonde maaltijd in huis hebt of in ieder geval ingrediënten die je in staat stellen om binnen korte tijd een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Denk vooruit, verheug je tijdens je reis van je werk terug naar huis al op deze maaltijd en voorkom dat je je tegoed doet aan het eerste het beste dat je tegenkomt: een stuk taart, een stuk vette brie, een reep chocola.

3. Eet je vrij vroeg op de avond

zorg er dan voor dat je voldoende (maar gezond) dineert, zodat je niet na een paar uur weer op zoek gaat naar een zak chips of iets anders om de lekkere trek te stillen.

4. Heb je later op de avond echt nog behoefte aan iets

kies dan in ieder geval voor iets licht verteerbaars, zoals een appel.

5. Maak van het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag

. Ga voor een vezelrijk ontbijt, rijk aan koolhydraten, fruit en proteïnen die je energie zullen geven om de dag door te komen en die je gemakkelijker zult verteren dan een zwaar avondmaal. Zorg ervoor dat je voor het ontbijt ook echt dingen kiest, die je lekker vindt. Heb je de neiging om ’s avonds laat nog te snoepen of snacken, weersta die verleiding dan door je zinnen alvast te verzetten naar het lekkere ontbijtje dat je de volgende morgen wacht.

6. Ga liever voor meerdere kleine hapjes overdag dan voor twee of drie supermaaltijden

. Verdeel je maaltijden over vier of vijf momenten (ontbijt, snack halverwege de morgen, lunch, snack halverwege de middag, avondmaal). Zo voorkom je dat je ’s avonds ‘aanvalt’ op een zwaar avondmaal.

7. Stel voor de avond bij voorkeur een maaltijd op basis van gekookte of rauwe groenten samen, en ga voor (niet al te zoet) fruit

. Een rijk gevulde groentensoep, desnoods uit blik, die je alleen maar hoeft op te warmen, kan je maag al vullen, de trek stillen en je neiging om aan te vallen op alles wat los en vast zit, voorkomen.

ADVERSUS