Effectief trainen doe je ’s morgens

De morgenstond heeft goud in de mond? In de Verenigde Staten, de bakermat van fitness en krachttraining, gaan de sportscholen ’s morgens al vroeg, heel vroeg open. Het is echt niet moeilijk om een sportschool te vinden waar om zes, zeven uur ’s morgens alles al in volle gang is. Managers, werknemers, fanatiekelingen beginnen hun dag al vroeg en dat doen ze in de sportschool.

Bij ons in Europa, en in het bijzonder in Nederland, is de (sport)cultuur heel anders. Ook al zouden we de moed kunnen opbrengen om ons om zes uur ’s morgens in ons trainingspak te hijsen, dan zouden we toch voor een groot probleem komen te staan. Het zal namelijk niet gemakkelijk zijn om een sportschool te vinden die haar deuren al om zes uur ’s morgens opengooit… Probeer het maar eens aan de eigenaar van je sportschool te vragen. We zijn benieuwd wat voor gezicht hij als antwoord trekt op je verzoek.

Maar laten we nu even doen alsof dit probleem niet bestaat, ook omdat er vele andere manieren zijn om ’s morgens de benen te strekken, of meer dan dat, zonder dat je daarvoor nu direct een sportschool nodig hebt.

Laten we beginnen met een opsomming van de redenen waarom sporten of trainen op de vroege morgen nu zo gezond en effectief is:

Sporten in de ochtenduren activeert het metabolisme.

Een ochtendtraining, of in ieder geval lichamelijk beweging, vlak na het ontwaken maakt het organisme wakker en versnelt de stofwisseling die dan gedurende de gehele dag op een hoger niveau blijft liggen. Je moet er natuurlijk geen wonderen van verwachten maar een versneld metabolisme kan helpen om dat overtollige kilootje kwijt te raken. Een versneld metabolisme alleen is natuurlijk niet voldoende om af te vallen, maar – zoals gezegd -, het kan helpen…

Sporten na een licht ontbijt of zelfs op lege maag bevordert de verbranding van vet als bron van energie.

Dit komt omdat de koolhydraatreserves in ons lichaam op het vroege ochtenduur, na een nacht zonder consumptie van voedsel, lager zijn dan normaal. En als ons lichaam geen koolhydraten als energiebron kan aanboren, dan gaat het over op de verbranding van vetreserves.

Wie ’s morgens traint, zal trainen.

Nee, dit is geen grapje of typfout. Bedenk je eens hoe vaak je ’s middags als je gaat trainen al moe bent, of gestresst, of hoe vaak er in de loop van de dag niet iets tussenkomt waardoor je niet eens aan trainen toekomt. Het enige obstakel waar je ’s morgens vroeg mee te maken hebt, is je eigen wil (en je wekker!).

Het is bewezen dat onze hersenen beter functioneren na een gezonde training.

Wie ’s avonds traint, doet niets met dit ‘kadootje’ omdat je na de training meestal al snel naar bed gaat. Wie daarentegen ’s morgens traint, heeft er gedurende de dag – op het werk – alle profijt van.

Als je willen proberen om ’s morgens te trainen maar je weet niet wat je moet doen (want de sportschool gaat pas laat open of je bent niet ingeschreven bij een sportschool), dan zijn hier enkele idee├źn:

Een wandeling van ongeveer een half uur, drie kwartier, liefst voor het ontbijt. Houd er stevig de pas in.

Een rondje op de fiets. Ook hier geldt weer dat je een behoorlijk ritme moet aanhouden (je moet nog net een gesprek kunnen voeren)

De traditionele oefeningen zonder gewichten (buikoefeningen, push ups etc.). Wissel ze af en neem een rustpauze van circa 90 seconden tussen de verschillende series in acht. Train ongeveer een half uur, bij voorkeur voor het ontbijt.

Een goed alternatief voor de sportschool is het zwembad (als je er tenminste een in de buurt hebt en die al vroeg opengaat). Een half uurtje baantjes trekken voor het werk is een goed begin van de dag.

En heb je geluk en vind je een sportschool die vanaf 7 uur haar deuren opent… maak daar dan gebruik van! Wij zijn jaloers op je!

