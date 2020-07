Wat eet je na het trainen in de sportschool?

Allereerst willen we je eraan herinneren dat het ook heel belangrijk is wat je tijdens de krachttraining tot je neemt. Daar kunnen we kort over zijn. Het enige dat je tijdens het trainen kunt consumeren, zijn drankjes.

Vorige week hadden we het over wat je eet voordat je gaat trainen. Deze week gaan we in op de vraag: wat eet je na afloop van een krachttraining in de sportschool? Wat heeft je lichaam nodig als je intensief met gewichten in de weer bent geweest? Waar hebben je spieren nodig om van de training te herstellen en (hopelijk) te groeien?

Water is altijd goed. Je kunt er een zakje oplosbare mineralen aan toe voegen om het vocht en de zouten die je lichaam tijdens de training door de transpiratie verliest, weer aan te vullen. In de apotheek of drogist vind je deze mineralen in de vorm van bruistabletten of in poedervorm.

En na de training. Wat eten we dan?

Ook in dit geval adviseren de experts om vooral voor die voedingsstoffen te kiezen die je lichaam helpen om te herstellen van hetgeen het tijdens de zware lichamelijke inspanningen heeft moeten doorstaan.

En dus komen we uit bij koolhydraten, een klein beetje vetten en een beetje proteïnen.

Als het na het training niet direct tijd is voor een maaltijd (stel dat je om 16 uur klaarbent met trainen en je eet ’s avonds om 19 uur), ga dan voor een lichte snack die je lichaam de bouwstoffen biedt die het nodig heeft. Hier is een voorbeeld van een samengesteld tussendoortje:

1. Vruchtensap en water (belangrijk voor het vochtpeil van je lichaam)

2. Een paar beschuiten met jam

3. Een potje yoghurt – of een glas magere melk

In speciaalzaken zijn ook specifieke post-workout’ producten in poedervorm verkrijgbaar. Soms zijn deze vaak dikke en rijke dranken ware ‘caloriebommen‘. Ons advies is dan ook om, als je ze wilt proberen, eerst met een arts te overleggen. Niet omdat ze op zich gevaarlijk voor de gezondheid zijn, maar omdat een arts je beter zal kunnen adviseren over de noodzakelijkheid ervan en eventueel de maximale dosis kan aangeven.

Als het direct na het sporten etenstijd is, zorg er dan voor dat je maaltijd uitgebalanceerd is en afgestemd is op het feit dat je net hebt getraind. Een portie rijst of pasta (koolhydraten), een portie mager vlees (kip bijvoorbeeld) en groenten en een stuk fruit is meer dan geschikt als post work meal.

Zoals je ziet, wordt er nooit geadviseerd om vetten tot je te nemen. Houd ze uit je dieet, want zonder dat je het weet krijg je er toch wel (meer dan) genoeg van binnen…

