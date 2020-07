Fitness: zo houd je je motivatie hoog

Lukt het je om een of andere reden niet om je aan je voornemens te houden of je doel te bereiken, maak er dan geen punt van. Er is niets ergs gebeurd. Pak de draad gewoon weer op waar je gestopt was…

Hier zijn tien ‘secrets’ om de motivatie hoog te houden, om je dieet (een beetje) onder controle te houden en om toch nog aan lichaamsbeweging te doen, ook al is het weer nog zo guur.

Denk aan de eerste dag op het strand, vorige jaar

De meesten van ons verwelkomen de lente met een vaag gevoel van spijt. Als het tijd wordt om de zwembroek tevoorschijn te halen, wordt duidelijk wat we onszelf tijdens de donkere wintermaanden hebben aangedaan… En vaak is de ‘schade’ niet binnen een paar dagen te herstellen.

Stel voor jezelf een realistisch lichaamsgewicht vast

Met realistisch bedoelen we dat er ook nog plaats is voor kleine ‘culinaire zondes’. Als je je maar niet al te ver verwijdert van het vastgestelde gewicht. Weeg jezelf regelmatig (niet meer dan één keer per week en liefst steeds op hetzelfde tijdstip). Dreigt de naald te ver naar boven door slaan, neem dan ‘noodmaatregelen’.

Stel jezelf een doel

Wat wil je deze winter bereiken? Een paar kilo’s eraf? Meer spiermassa? Een strakker lijf? Houd goed voor ogen wat je doel is anders ben je de weg na enkele weken al kwijt.

Schrijf jezelf in bij de sportschool

Je kunt jezelf voornemen om thuis te trainen (misschien houd je het ook wel vol), maar een omgeving waar iedereen aan het sporten is, is veel stimulerender dan de huiskamer. Laat je zo mogelijk assisteren door een goede instructeur die je regelmatig volgt. Het zijn allemaal factoren die een positieve invloed op je lichamelijke vorm zullen hebben.

Zoek een sportschool in de buurt

Eigenlijk moeten we altijd wel wat overwinnen om te gaan sporten. Daarom is het zaak om ervoor te zorgen dat de obstakels zo laag mogelijk zijn. Verkeer, regen, kou… Het zijn allemaal vijanden van de sportschool gedurende de wintermaanden. Kies daarom een sportschool in de buurt van je huis of werk.

Sta jezelf een ‘transgression day’ per week toe

Een dag in de week eet je wat je wilt. De overige dagen probeer je zo gezond mogelijk te eten en houd je de porties onder controle. Door jezelf een ‘uitlaatklep’ van één dag te geven, houd je het de andere dagen gemakkelijker vol om niet (al teveel) te snoepen.

Houd tijdens het boodschappen doen je doel goed voor ogen

Vermijd in de supermarkt de ‘riskante’ zones. Loop met een grote boog om de snoepgoedafdeling heen (zeker in feestperiodes als sinterklaas en kerst). Vermijd de banketafdeling. Stil je ‘zoete’ honger met vers fruit en 0% vruchtenyoghurt (je hebt ze tegenwoordig in alle soorten en smaken)

Limiteer alcohol zoveel als mogelijk

Niet alleen hebben alcoholische dranken een negatieve invloed op je lijn (alcohol hoort in het rijtje van de koolhydraten thuis en heeft heel wat calorieën) maar alcoholische dranken zorgen er ook vaak voor dat we meer eten dan we eigenlijk wel zouden willen. Alcohol haalt belemmeringen weg en na een paar biertjes, zet je al gauw al je voornemens opzij en laad je – zonder dat je er erg in hebt – je bord nog een keer vol.

Ga samen trainen

Vraag een vriend of misschien wel je vriendin of ze zin hebben om mee te gaan naar de sportschool. Samen trainen is veel leuker dan alleen. Bovendien helpt het om de motivatie hoog te houden.

Maak er geen drama van

Lukt het je om een of andere reden niet om je aan je voornemens te houden of je doel te bereiken, maak er dan geen punt van. Er is niets ergs gebeurd. Pak de draad gewoon weer op waar je gestopt was. De winter is lang… Helaas.

