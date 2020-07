Eerst gewichttraining of eerst cardio-fitnessen?

De combinatie van krachttraining en cardio-fitness is perfect om optimaal vet te verbranden en toe werken naar een slanker en strakker lijf. Maar wat is de beste volgorde? Moet je beginnen met krachttrainen of met cardio-fitnessen? We gaan het je vertellen.

Van krachttraining zal je niet afvallen. We vertellen het je gelijk maar zodat je je geen illusies maakt. En met buikspieroefeningen werk je dat zwembandje niet weg. Je kunt gewichten heffen en buikoefeningen doen totdat je erbij neervalt (liever niet!), maar die bierbuik krijg je er niet mee weg. Het opgehoopte vet – van binnen en van buiten – blijft zitten waar het zit en maakt je spieren bovendien minder zichtbaar.

Kortom, heb je al een behoorlijke spiermassa en heb je je aan de machines en met dumbbells in het zweet gewerkt maar laten de resultaten nog te wensen over omdat je – zij het strakke – spieren schuil gaan onder een paar centimeter vet… lees dan verder.

Allereerst is het natuurlijk belangrijk wat je eet, maar daar willen we in dit artikel niet op ingaan. Laten we wel nog even het hoofdprincipe van afvallen in herinnering roepen: om af te vallen moet je meer calorieën verbranden dan je tot je neemt. Aan de ene kant is het dus belangrijk dat je minder calorieën tot je neemt en aan de andere kant moeten we zorgen dat we calorieën verbranden. En dan gaat het er vooral om dat de calorieën die we verbranden afkomstig zijn uit de vetophopingen die we kwijt willen. Dit is waarschijnlijk de belangrijkste zin in dit artikel :

Laten we verder gaan. Krachttraining is een anaërobe vorm van trainen en de belangrijkste energiebron hiervoor is glycogeen of – kort door de bocht -: suikers. Cardo-fitness (loopband, fiets, roeitoestel) daarentegen is een aërobe vorm van trainen waarbij we voornamelijk energie putten uit opgeslagen vetreserves. Maar daarmee zijn we er nog niet. Je lichaam begint namelijk niet direct met het verbranden van vetreserves. Eerst pakt je lichaam de ‘gemakkelijkste’ energiebron die het voorhanden heeft: suikers. Je moet tenminste twintig minuten trainen voordat je aan je vetreserves gaat komen.

Als je dit weet, dan kun je misschien zelf al antwoord geven op onze vraag of je beter eerst kunt krachttrainen of beter eerst kunt fitnessen? Het antwoord is: eerst krachttrainen. Op deze manier heb je niet alleen meer energie om met zwaardere gewichten te werken, maar begin je meteen al met het verbruiken van de voorhanden zijnde suikers. Als je vervolgens gaat cardio-fitnessen, heb je al een deel van je glycogeenreserves benut en zal je lichaam sneller overstappen op het verbranden van vet.

Het lijkt allemaal heel simpel en logisch, maar niet iedereen in de sportschool houdt deze volgorde die toch zeker voor de hand ligt aan. Vaak genoeg zien we dan ook jongens en heren met goed ontwikkelde spiermassa’s die helaas overdekt zijn met een ontsierde laag vet. Jammer toch, zeker nu de zomer in aantocht is…

