Gooi je training om

Als je regelmatig traint, weet je vast en zeker ook dat er periodes zijn waarin je niet vooruit te branden lijkt en waarin, wat je ook doet, de resultaten uitblijven. Je hebt geen zin om te trainen, je ziet dat je op hetzelfde niveau blijft hangen of zelfs achteruit gaat, je mist de nodige energie. Kortom, je bent op het zogenaamde ‘plateau’ terechtgekomen en je weet niet hoe je hier verandering in moet brengen.

Geen pretje, zeker niet als je vlak voor de vakantie in deze situatie verzeild raakt. Juist met het oog op de zomervakantie heb je de hele winter hard getraind en je had er op gerekend om in de laatste weken voor je vertrek nog even de puntjes op de ‘i’ te zetten.

Hoe kan het komen dat je op een plateau terechtkomt? Er zijn verschillende oorzaken voor. soms heeft het te maken met je lichamelijke gesteldheid, soms zelfs met je gezondheid, en niet altijd heeft het te maken met de manier waarop je traint.

Maar kom je na maanden regelmatig en intensief trainen op een doodlopende weg terecht, dan is het vooral heel waarschijnlijk dat je óf teveel getraind hebt óf dat je lichaam zich teveel heeft aangepast aan de manier waarop je al die maanden getraind hebt. in beide gevallen is het mogelijk om door het ‘plateau’ heen te breken, ook al vraagt ieder geval om een andere aanpak.

Laten we de twee laatste gevallen (overtraining en excessieve aanpassing) eens nader bekijken.

‘Overtraining’ betekent dat je lichaam niet voldoende tijd heeft om zich in de tijd tussen de verschillende trainingen te herstellen. Hierdoor neemt je energie langzaam af, kan zelfs de spiermassa afnemen en is je performance in de sportschool duidelijk minder.

In het tweede geval blijven de resultaten uit (terwijl je met hetzelfde trainingsschema de afgelopen maanden toch goede resultaten hebt geboekt!) omdat je lichaam in de loop van de tijd aan het schema gewend is geraakt en geen reden meer ziet – om het zo maar even uit te drukken – om erop te reageren (met bijvoorbeeld een extra toename van de massa).

Wat kun je doen?

Laten we de dingen eenvoudig houden, ook al verschillen de oorzaken onderling, en één enkele oplossing aandragen die voor beide situaties ongeveer gelijk is. hier zijn onze adviezen.

1. Las een korte rustpauze in. in geval van overtraining ook twee weken, in het tweede geval een week. Met een rustpauze bedoelen we ‘even afstand nemen van de sportschool’ maar heb je zin om te wandelen of om een kort fietstochtje te maken, dan is dat geen enkel probleem.

2. Pak je training geleidelijk weer op. begin na je rustpauze met relatief lichte gewichten om het geleidelijk weer op te bouwen naar de gewichten die je voorheen gebruikte.

3. Let op je voeding en verzeker je ervan dat je lichaam en je spieren iedere dag voldoende ‘bouwstenen’ krijgen. drink verder voldoende water en integreer je voeding met extra vitaminen en mineralen. Maar ons allerbelangrijkste advies is:

4. Variëren, variëren en nog eens variëren. Dit is een element dat je altijd goed in gedachten moet houden. stimuleer je lichaam op verschillende manieren, vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende technieken. Zo kun je bijvoorbeeld een training met zware gewichten afwisselen met een training met lichtere gewichten. Je kunt met de lengte van je rustpauzes spelen en je doet er goed aan om regelmatig van oefeningen te wisselen (voer niet, zoals sommige mensen doen, je hele leven altijd maar dezelfde vier oefeningen uit). breid je training uit met cardiofitness en breng ook hier afwisseling door de snelheid, helling en zwaarte te variëren. Op deze manier raakt je lichaam niet gewend aan je trainingsschema en voorkom je dat het opnieuw ‘inslaapt’, maar zal het altijd worden gestimuleerd om te reageren op nieuwe oefeningen en manieren van trainen.

