Vijf geheimen voor een grotere spiermassa

Veel e-mail die onze redactie dagelijks ontvangt (we herinneren jullie eraan dat we de e-mails niet persoonlijk beantwoorden, maar wel via artikelen als het argument dat in de e-mail wordt aangeroerd, interessant is voor onze lezers) gaan over de volgende kwestie: ik train regelmatig maar mijn spiermassa neemt niet toe!!!

Hoewel we elke e-mail met een persoonlijk antwoord zouden moeten antwoorden (ieder geval verdient een speciale aanpak), hebben we toch het idee gevat om in dit artikel de vijf grondbeginselen uiteen te zetten voor wie intens traint, maar geen toename in de spiermassa bespeurt. Hier zijn onze adviezen. Volg ze een paar maanden, en maak dan de balans op. Misschien helpen ze, misschien ook niet (dan is het tijd voor een andere aanpak).

Gebruik zware gewichten. Doe eerst een warming-up en voer je oefeningen dan uit met zware gewichten. Zo zwaar dat je niet meer dan acht repetities kunt uitvoeren. Gemiddeld zijn zes repetities per serie al voldoende. Misschien vat je zelfs de moed om nog meer gewicht te pakken, en lukt het je om slechts vier herhalingen te doen. Wat je ook doet, het is altijd belangrijk om in je achterhoofd te houden wat je doel is: spiermassa vergroten. Gebruik dus zware gewichten, maar pas wel op dat je geen letsel oploopt. Laat je begeleiden door een trainer als je niet zeker weet hoe je het moet aanpakken…

Stop met aerobics of cardiofitness. Niet voor altijd natuurlijk. Maar tenminste voor een paar weken. Daarna kun je, zonder te overdrijven, weer met cardiofitness beginnen. Maar nooit excessief, anders zal het je nooit lukken om je spiermassa te vergroten.

Gebruik losse gewichten. Machines zijn niet de allerbeste oplossing voor degenen die een toename in spiermassa (en kracht) wensen.

Kies voor de belangrijkste oefeningen. De oefeningen die je in staat stellen om de zwaarste gewichten te heffen, en die verschillende spiergroepen tegelijk stimuleren (bijvoorbeeld de barbell op de platte bank voor de borstspieren, de ‘behind the neck shoulder press’ voor de schouders, de ‘bar pull ups’ voor de rugspieren, ‘press’ voor de benen).

Pas je voeding aan. Wil je je spiermassa vergroten dan is een adequaat voedingspatroon een must. Kies voor een voedingspatroon dat rijk is aan proteïnen (beter nog als je je dagelijkse voeding integreert met proteïnen in poedervorm, verkrijgbaar bij de drogist) en aan koolhydraten (rijst, brood, pasta). Zorg er verder voor dat je niet teveel vetten binnen krijgt, want vetten zorgen er alleen maar voor dat je zwaarder wordt, en niet ten gevolge van een toename van de spiermassa…

Veel succes!

