Help! Dieet en training leiden nergens meer toe!

Iedere sportieveling bereikt, vroeg of laat, dat wat de technici ‘plateau’ noemen. Een moment waarop het niet meer uitmaakt hoeveel je sport, hoeveel je eet. Het lijkt wel of ons lichaam geblokkeerd is. Of het niet meer reageert op dieet en training.

De plateaufase is een heel frustrerende fase waarin het moeilijk is om gemotiveerd te blijven. Maanden heb je naar een bepaald resultaat toegewerkt, heb je je tot het uiterste ingespannen en ‘afgezien’, en nu lijkt dat alles opeens voor niets. We hebben spieren ontwikkeld, er zijn een paar kilootjes af en het leek erop dat we de juiste weg hadden ingeslagen richting een lijf waar je trots op kunt zijn… en nu zijn we geblokkeerd! De naald van de weegschaal blijft hangen, de spieromvang neemt niet meer toe.

Als je in een ‘plateausituatie’ verzeild raakt, is het tijd om je training, je voeding, je levensstijl bij te stellen. Dit betekent niet dat je nóg meer moet ‘afzien’, maar alleen dat het tijd is om je levensstijl bij te sturen, lichtjes te corrigeren, in de sportschool en daarbuiten. Hier zijn enkele adviezen hoe je dat kunt doen:

Zorg voor meer variatie in je trainingsschema. Ons lichaam heeft de neiging om te wennen aan de oefeningen die we regelmatig doen. Volg je al lange tijd hetzelfde schema, probeer daar dan variatie in te brengen. Breng het lichaam ‘in de war’ en zorg voor nieuwe stimulansen. Wissel bijvoorbeeld intensieve trainingen (met gewichten of cardiotraining) af met lichte en minder intense trainingen. Verwaarloos de krachttraining niet. Als je de laatste maanden veel aan cardiofitness hebt gedaan (step, loopband, cyclette) zonder met gewichten te trainen, probeer dan vanaf nu ongeveer één of twee keer per week met gewichten te trainen. Meer spiermassa betekent een hoger aantal verbrande calorieën, ook tijdens de cardiofitness. Als je altijd aan krachttraining doet, en niet aan cardiofitness, voeg dan cardiofitness aan je schema toe. Cardiofitness verbetert je conditie, stimuleert de vetverbranding en zorgt voor nieuwe ‘prikkels’ voor je lichaam. Controleer of je voedingspatroon gebalanceerd is. Verdeel je maaltijden en snacks (tenminste vier) gelijkelijk over de dag. Wie het ontbijt overslaat, zal ’s avonds aan tafel een inhaalslag maken en dat is fout! Dwing jezelf ertoe om tijdens elke maaltijd een niet te hoog aantal calorieën tot je te nemen door te vette voedingsmiddelen, alcohol en suiker zo veel mogelijk te vermijden. Ook voor de voeding geldt dat variatie belangrijk is. Groente en fruit zijn een must voor iedere dag, net zoals de voedingsmiddelen die rijk zijn aan proteïnen (wit vlees, vis, magere yoghurt). Vermijd extreme diëten. Ons lichaam reageert hier vaak op met een vertraagde vetverbranding. Je bereikt hiermee dus geen langdurige resultaten en bovendien zijn extreme diëten schadelijk voor de gezondheid. Drink veel water, ook als je geen dorst hebt. Een goed ‘gehydrateerd’ lichaam is als een goed geoliede motor. En om uit de plateaufase te komen, is het van belang dat je lichaam voor 100% functioneert.

