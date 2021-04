Het geheim voor een platte buik? Planken!

Hoe krijg je een platte buik? Een buik die plat is als een plank? Het antwoord is simpel: voor platte en strakke buikspieren train je je buik met een oefening die ‘plank’ heet (en dat is vast geen toeval). De plank-oefening is heel gemakkelijk uit te voeren en je hebt er niets voor nodig. Je doet ‘m gewoon op de woonkamervloer. Geen excuses dus om ‘m niet te doen!

De plank is een isometrische oefening. Dat betekent dat de spieren aangespannen worden maar niet bewegen. Het gaat erom dat je de houding die we je zo gaan uitleggen een bepaald aantal seconden vasthoudt. Daarna rust je even uit en dan doe je de oefening opnieuw.

De plank traint een groot aantal lichaamsspieren, niet alleen de buikspieren. Ook de spieren van het bovenlichaam en de benen zijn erbij betrokken. Met als ‘centrum’ natuurlijk de buikspieren, waar het ons hier om gaat.

Hoe voer je de plank uit?

Ga in de push-houding op de vloer liggen, dus met je ellebogen op de grond (je kunt ze beschermen door er een handdoek onder te leggen), je buik naar beneden en je tenen stevig op de grond. Je voeten moeten niet al te ver uit elkaar staan.

In deze positie moet je lichaam ten opzichte van de vloer recht en horizontaal zijn.

Concentreer je op deze positie en trek daarbij je buikspieren zo strak mogelijk aan, alsof je navel je rug moet raken (deze denktruc is een geheim dat wij van de modellen hebben).

Tel nu tot 30 en rust dan 15 seconden uit. Misschien lukt het je in het begin niet om de positie lang vol te houden, maar met de tijd zul je daar beter in worden. Houd als doel 60 seconden voor ogen, maar overdrijf niet, want deze oefening lijkt gemakkelijk maar is zwaar.

Doe tenminste 3 series met het maximaal aantal seconden dat je kunt volhouden, en houd een rustpauze van circa 15 seconden tussen elke oefening aan.

Je zult zien dat deze oefening bijna miraculeus is. En met het naderen van de zomer is dat precies wat we nodig hebben… een wonder!

