Het geheim voor een six-pack: de schuine buikspieren

Een six-pack (of eight-pack) is een van de meest gehoorde doelstellingen in de sportschool. Als de zomer in zicht komt, doet iedereen fanatiek aan buikspieroefeningen. Daarbij wordt vooral veel aandacht besteed aan crunch-oefeningen en andere basisoefeningen voor de buikspieren.

Maar… en dit is belangrijk om te weten, met deze oefeningen heb je nog niet de hele groep buikspieren te pakken en de resultaten laten dan ook vaak te wensen over.

De buikspiergroep bestaat uit drie ‘hoofdbestanddelen’: de rechte buikspier (rectus abdominis), de dwarse buikspier (transversus abdominis) en de schuine buikspier (obliques). Deze laatste kun je onderverdelen in: buitenste en binnenste schuine buikspier. Elke spier heeft een specifieke functie en vraagt om een specifieke oefening.

Vaak wordt tijdens de training te weinig aandacht aan de schuine buikspieren gewijd terwijl die toch heel belangrijk zijn, niet alleen voor een gedefinieerd en harmonieus six-pack maar ook om letsel aan je onderrug te voorkomen. Beide schuine buikspieren hebben twee hoofdfuncties: ze stellen je in staat om je zijwaarts te buigen en te draaien.

De beste oefeningen voor deze spieren zijn Oblique Side Crunch en Oblique Crunches with Leg Rise.

ADVERSUS