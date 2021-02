Wil jij je lichamelijke vorm terugvinden? Je eerste training vindt plaats in de keuken! Want je kunt je nog zo diep in het zweet werken, als je niet goed eet, kom je er niet.

Wil jij je lichamelijke vorm een boost geven, wil je die extra kilo’s te lijf gaan maar weet je niet hoe je het moet aanpakken, hoe je moet eten, wat je moet eten? Lees dan even door. Ga niet zomaar als een gek sporten maar pak je lichaam op meerdere vlakken aan. Je voeding is net zo belangrijk als trainen. Je kunt je nog zo diep in het zweet werken, als je niet goed eet, zul je nooit de gewenste resultaten behalen.

Regel nummer 1 is en blijft dus dat je, zeker als je wilt afvallen, op meerdere vlakken tegelijk moet werken. Regelmatig trainen en goed eten is de sleutel naar een goede lichamelijke vorm en een gezond lichaamsgewicht.

We geven je een aantal tips mee in de vorm van vraag en antwoord.

Vraag: moet ik snacken voordat ik ga trainen, en hoe lang van tevoren?

Het hangt van het type activiteit af of het goed is om tevoren te snacken of niet. Als je niet intensief traint, is het niet nodig. Bovendien moet je training geen excuus worden om te kunnen eten. Verder valt een snack voor het trainen niet bij iedereen goed. Dit is heel persoonlijk. Maar als een snack noodzakelijk, ga dan voor simpele koolhydraten als fruit of brood met jam. Ook de timing is van belang. Snack tenminste 30 minuten voor de training.

Vraag: hoe eet ik na het trainen?

Ook als het om snacken na het trainen gaat, is het belangrijk om je af te vragen of het zin heeft. Zo hoef je niet te snacken als je kort na de training toch gaat eten (lunch of avondeten). Als een snack na het trainen dient om de koolhydratenreserves aan te vullen en de vorming van spiermassa te stimuleren. ga dan een snack op basis van koolhydraten en eiwitten, bijvoorbeeld: brood, ricotta kaas en honing, of een stuk droge, oude kaas en een verse vruchtensap.

Vraag: helpen voedingssupplementen, zoals dranken en repen, mij om sneller in vorm te komen?

In principe heb je geen voedingssupplementen nodig, maar ook hier hangt het weer van de persoon af. Het achterliggende idee van voedingssupplementen is vaak dat je met je voeding niet aan genoeg eiwitten komt. De meest gebruikte voedingssupplementen zijn dan ook proteinedranken (shakes) en proteinerepen.

Proteinedranken zijn nuttig als je naar meer spiermassa streeft. Het gebruik van proteinerepen is wat minder scherp omlijnd, ook omdat deze voorhanden zijn in de meest uiteenlopende soorten: er zijn repen met minder dan 100 calorieën maar er zijn er ook met meer dan 500 calorieën (voor trainingen met een hoge intensiteit). Vraag je dus eerst af of én waarom je een voedingssupplement nodig hebt en kies ‘m dan op basis van de ingrediënten en het aantal calorieën. Ook de timing is belangrijk.

Vraag: hoe moet ik eten voor een maximale spiergroei? Hoe kan ik mijn krachttraining met voeding ondersteunen?

Spieren hebben baat bij een evenwichtig voedingspatroon maar ook bij voldoende vocht. Ze staan immers voor een groot deel uit vocht. Deze twee dingen moet je goed in gedachten houden. Je kunt nog zo hard trainen, als je je spieren niet voedt, zullen ze je geen voldoening schenken. Hoe je voedingspatroon eruit moet zien kun je het beste met een voedingsdeskundige bespreken. Je voedingspatroon wordt mede bepaald door je lichaamstype. Er zijn grofweg gezien drie categorieën lichaamstype: ectomorf (dun, smal, weinig lichaamsvet), endomorf (rond, peervorming, lichaamsvet in het hele lichaam) en mesomorf (dit type houdt het midden tussen de ectomorf en de endomorf, ideaal lichaamstype voor bodybuilding). Verder spelen natuurlijk ook andere factoren een rol. Het is een persoonlijke kwestie en daarom is het van belang je te laten adviseren.

