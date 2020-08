Krachttraining. Wat als je geen vooruitgang (meer) boekt?

Iedere sporter krijgt er op een zeker moment wel mee te maken. Je traint hard maar boekt geen resultaten (meer). Het is een vraag die we ook vaak van de lezers krijgen…

Iedere sporter krijgt er op een zeker moment wel mee te maken. Je traint hard maar boekt geen resultaten (meer). Het is een vraag die we ook vaak van de lezers krijgen: ‘Ik doe alles volgens het boekje, ik volg een dieet, maar na de eerste bemoedigende resultaten zie ik nu geen vooruitgang meer. Het lijkt wel of er geen beweging in zit en zo vergaat me wel een beetje het plezier om te trainen… Wat kan ik doen?’

Troost je. Zoals we al zeiden, ben je niet de enige die met een dergelijke ‘impasse’ te maken krijgt. Het is een bekend verschijnsel in de sportwereld en gelukkig bestaat er ook een oplossing voor. En betrekkelijk eenvoudige oplossing zelfs: breng meer variatie in je trainingsschema en je voedingspatroon aan.

Variatie in de sportschool. Variatie aan tafel. Variatie is een must

Natuurlijk is het goed om in de sportschool een bepaald trainingsschema te volgen (heb je geen of weinig ervaring laat je dan adviseren door een gekwalificeerde sportinstructeur). En evenzeer is het belangrijk dat je ook aan tafel – laten we zeggen – bepaalde ‘principes’ aanhangt. Maar het is even zo belangrijk om voor ogen te houden dat trainingsschema en voedingspatroon regelmatig aanpassing behoeven. Het is namelijk zo dat het lichaam als ‘verdedigingsmechanisme’ zich steeds aan een bepaald patroon aanpast.

Als je elke keer op dezelfde manier je lichaam traint en je spieren steeds op dezelfde manier aanpakt, zullen resultaten op den duur uitblijven. Een eenvoudig voorbeeld maakt dit duidelijk. Als je een zittend leven leidt dan zal een stevige wandeling op de loopband een zekere toegevoegde waarde hebben, maar als je een ervaren bergbeklimmer bent dan zal een sessie op de loopband geen stimulans voor je lichaam vormen.

Bevind je je dus in een fase waarin je geen resultaten meer boekt, dan is het goed om je trainingsschema en voeding eens onder de loep te nemen (laat je hierbij adviseren door deskundigen). Het gaat erom om nieuwe stimulansen te introduceren.

Je zou als vuistregel kunnen aanhouden dat je in de sportschool niet langer dan 4 tot 6 weken hetzelfde schema moet aanhouden. Voor de voeding ligt het wat eenvoudig. Daarvoor heb je alleen maar wat meer fantasie en creativiteit in de keuken nodig. Bedenk nieuwe recepten met nieuwe kleuren en smaken. Ook als het om gezonde voeding gaat vallen er heel wat lekkere gerechten te bedenken!

