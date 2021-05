Lentedieet

Het is een feit: de lentezon motiveert ons om meer aandacht te besteden aan ons lichaam. Niet alleen omdat de vakantie steeds dichterbij komt, maar ook omdat we na de lange donkere winter zin hebben om ons lichaam te ‘reinigen’, om de zware wintermaaltijden voor een tijdje de rug toe te keren en ons te laven aan zoet fruit en frisse groenten.

Gelukkig steekt het warme seizoen ons de helpende hand toe en is het in deze periode niet zo moeilijk om een gezond voedingspatroon aan te houden. In de winkels en supermarkten vinden we een overvloed aan zomerfruit en – groente. Het klimaat is milder en naarmate het kwik meer stijgt, hebben we steeds minder behoefte aan vette en zware maaltijden.

Hier zijn enkele praktische adviezen. Ze kunnen je helpen om je voedingsgewoonten te verbeteren, waardoor je je gezonder en ‘lichter’ voelt.

Eet veel fruit.

Vervang je boterhammenlunch eens door een frisse fruitsalade. Pas alleen op met fruit dat veel suiker bevat, zoals te rijpe bananen.

Eet veel groenten.

Voor groenten geldt niet de beperking die voor fruit geldt (zie punt 1). Van groenten mag je zoveel eten als je wilt. Doe dat dan ook. Groenten stillen lekkere trek, ze zijn rijk aan vezels, vitaminen en mineralen.

Drink veel water.

Water bevordert de afvoer van afvalstoffen.

Eet zoveel vis als je wilt.

Vis is mager (natuurlijk vermijden we gebakken vis…) en rijk aan proteïnen van optimale kwaliteit. Wat is er bovendien heerlijker om bij mooi weer ergens op een terrasje aan de zee te genieten van een visgerecht?

Weg met bier.

Vervang bier door wijn als je niet zonder alcohol kunt. Een glas goede witte wijn of rosé – goed koud natuurlijk – per avond kan geen kwaad, ook niet voor de lijn.

Maak er een goede gewoonte van om veel fruitsappen te drinken.

Drink per dag tenminste één verse fruitsap. Pas op met gesuikerde fruitsappen van de supermarkt.

Vermijd te vette dressings en sauzen.

en bak in olie (of margarine) in plaats van boter.

Integreer je dagelijkse voeding met een vitaminenpreparaat.

hoe gezond je ook eet. Met een vitaminenpreparaat weet je zeker dat je lichaam alle noodzakelijke vitaminen en mineralen binnenkrijgt.

Het mag dan geen voedingsadvies zijn maar.

in deze lijst van ‘goede voornemens’ past dit advies toch echt: beweeg meer, loop zoveel je kunt. Profiteer van de mooie dagen en lange avonden om te wandelen.

Wandelen is goed voor de lijn, voor het hart en houdt het metabolisme hoog.

Een laatste advies:

laat je niet beïnvloeden door vrienden en familie. Als jij hebt besloten dat je dit voorjaar het roer omgooit, doe dat dan ook. Laat de anderen maar genieten van hun zware maaltijden, van hun gebakken visjes met patat frites en hun biertjes in de zon. Ze zullen wel zien wat ervan komt…

ADVERSUS