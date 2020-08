Lijnen en motivatie. Zo houd je het vol

Iedereen kent de valkuilen van het lijnen wel. Als het erop aankomt, zijn we reuze inventief om een dieet eindeloos uit te stellen ‘totdat de juiste gelegenheid zich voordoet’ of om er ontmoedigd mee te stoppen ‘omdat het toch allemaal niet lukt’. Met smoesjes en voorwendselen leiden we onszelf om de tuin.

Laten we de valkuilen die ons afhouden van lijnen of het volgen van een dieet eens nader bekijken. Misschien is het dan ook gemakkelijker ze te vermijden.

‘Maandag ga ik aan de lijn…’

Herken je dit goede voornemen? Meer dan een voornemen is het een valkuil. Een manier om actie voor ons uit te schuiven. Hoe moet je het dan wel aanpakken? Hoe begin je dan met lijnen? Het antwoord is simpel. Meteen, direct, nu.

Overigens is het gemakkelijker om dieet te beginnen dan het vol te houden. Vaak genoeg ‘zondigen’ we tijdens het lijnen (dat is menselijk!) en ook daarna zijn we geneigd om verdere actie uit te stellen. ‘Vandaag heb ik een slagroomtaartje gegeten maar morgen ga ik weer lijnen’. Ook hier is sprake van een mentale valkuil. Trap er niet in. Nadat je hebt genoten van je taartje, pak je het lijnen direct weer op. Dezelfde dag nog.

‘Vandaag heb ik veel te veel gegeten. Ik kan nu net zo goed stoppen met lijnen.’.

Lijnen is niet gemakkelijk en het is verleidelijk om weer naar de zak chips of chocolade te grijpen. Gebeurt het je, denk dan niet dat al je inspanningen direct voor niets zijn geweest, maar pak – we zeiden het al – de draad van het lijnen direct weer op. Wees niet boos op jezelf of voel je niet schuldig. Daar bereik je niets mee. Ga positief met dit soort ‘fouten’ om. Elke keer als het weer even mis gaat, leer je iets over jezelf en jouw relatie met voedsel. Als je valt, sta je direct weer op. Pas datzelfde principe ook toe als je aan de lijn bent.

‘Het lukt me toch nooit’

Elke keer dat je negatief op het doorbreken van je dieet reageert en het lijnen uitstelt, geef je jezelf de gelegenheid om te denken: ‘Zie je wel, ik kan het toch niet, het lukt nooit om die kilootjes kwijt te raken.’ Deze negatieve gedachtegang ondermijnt de motivatie. Bedenk echter dat dit alleen maar een gedachte is. Het is geen werkelijkheid. Als anderen kunnen afvallen, dan kun jij het ook. Het is dus niet alleen belangrijk dat je direct actie onderneemt als je wilt lijnen of een keertje ‘gezondigd’ hebt, maar ook dat je er met een positieve gedachte op reageert.

Overigens is het interessant om jezelf eens af te vragen of dit ‘Het lukt me toch niet’ jezelf ook in andere situaties ontvalt. Ben jij iemand die aan dingen begint en ze vervolgens niet afmaakt? Stel je dingen die moeten gebeuren eindeloos uit? Het is normaal, maar met een positieve inzet kun je hier verandering in brengen.

Wees niet al te streng voor jezelf

Een andere valkuil die een negatieve gedachtegang in de hand kan werken, is een te streng dieet. Doe jezelf geen (lichamelijk en geestelijk) geweld aan. Schrap geen hele voedingsgroepen (brood, pasta, aardappels, zoet) uit je dagelijks voedingspatroon. Niet alleen kan dit schadelijk zijn voor je gezondheid, maar het kan ook een obstakel voor het bereiken van resultaten vormen. Door voedingsmiddelen of voedingsgroepen als ‘slecht’ te benoemen, werk je schuldgevoelens in de hand want vroeg of laat zul je ze toch eten. En schuldgevoelens zijn nu juist, dat zagen we al, een grote vijand als het op lijnen aankomt. Het werkt gedachten als ‘Ik kan niets’ en ‘Het is allemaal mijn schuld’ in de hand.

Wat moet je wel doen?

Stel jezelf een realistisch doel. Het aantal kilo’s dat je wilt afvallen of de lichamelijke vorm die je wilt bereiken. Lijnen is niet een doel op zich, maar een manier om ergens te komen. Houd dat doel, die bestemming, voor ogen en laat je niet afleiden door de valkuilen die je onderweg tegen komt.

N.B. We hebben het in dit artikel over lijnen om een paar kilo’s af te vallen, en niet over de situatie dat vele kilo’s moeten worden afgevallen en/of een dieet om medische redenen moet worden gevolgd. In deze gevallen moet het advies van een arts of deskundige worden ingeroepen.

ADVERSUS