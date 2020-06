Oefeningen en dieet richtlijnen voor een platte buik

We zijn nu officieel in die periode van het jaar waarin we aan de lijn gaan denken. Bedenkelijk bekijken we onze buikomvang en wanhopig vragen we ons af wat we moeten doen om al dat opgehoopte vet voor het begin van de zomervakantie kwijt te raken.

Als je de dertig bent gepasseerd dan zul je – enkele gelukkige uitzonderingen daargelaten – weten dat het vet er in de buikzone in een mum van tijd aan zit maar dat het o zo moeilijk is om er weer vanaf te komen.

Waarom hoopt het vet zich juist rond de taille op? Daar zijn verschillende redenen voor die alles te maken hebben met hormonen, leeftijd en stofwisseling, levensstijl en dieet. En juist omdat er veel oorzaken voor zijn, is de oplossing ook niet eenduidig maar zul je het probleem van verschillende kanten moeten aanpakken.

Als je rond de taille wilt afvallen, houd dan deze drie aspecten in gedachten.

1. Dieet.

Helaas ligt een deel van de oplossing – je had het al verwacht – in het dagelijkse voedingspatroon. Nu zullen we je niet zeggen dat je ‘op dieet’ moet, maar wat wel belangrijk is, is dat je voedingspatroon uitgebalanceerd is. Zorg ervoor dat de verhouding tussen proteïnen, vet en koolhydraten juist is en let erop dat je niet meer calorieën binnen krijgt dan je nodig hebt.

Dit betekent niet dat je maaltijden moet overslaan. Integendeel, het is juist beter om je maaltijden over vijf momenten in de dag te verdelen. Maar blijf uit de buurt van de notoire dikmakers en breng eventueel je dagelijkse porties terug. Op deze manier voorkom je dat je teveel calorieën binnenkrijgt en verdeel je de voedingsmiddelen die je tot je neemt, evenwichtig over de dag.

2. Aerobics/cardiofitness.

Aërobe training zoals cardiofitness is fundamenteel om vet te verbranden en om de stofwisseling te stimuleren. Aërobe training wordt vaak verwaarloosd en dat is jammer want je mist hierdoor een belangrijk onderdeel in de strijd tegen overtollig vet. Het is de beste manier om af te vallen. En het is nog gezond ook. Met aërobe training bedoelen we de training op de fiets, loopband, step of andere apparaten die de sportschool hiervoor ter beschikking stelt.

Het is belangrijk dat je met regelmaat traint. Dat betekent tenminste driemaal per week en dan tenminste 30 tot 40 minuten per training. Het is niet nodig om jezelf helemaal af te matten zoals sommige fervente sportschoolgangers dat wel eens willen doen. Snel lopen is voldoende om het gewenste afslankeffect te bereiken. Wie er de voorkeur aan geeft om in de buitenlucht te trainen, kan natuurlijk ook voor een stevige wandeling kiezen. Als je er maar stevig de pas in houdt.

3. Buikspieroefeningen.

Buikspieroefeningen zijn belangrijk om de buikspieren te verstevigen en om het ‘korset-effect’ te krijgen. Hiermee bedoelen we dat de buikspieren zo sterk zijn – en dat is het geval als je ze adequaat traint – dat ze je buik als een korset ‘binnenhouden’.

Ook hier geldt weer dat je tenminste drie keer per week moet trainen. Je kunt deze buikspiertraining combineren met je aërobe training (zie punt 2).

