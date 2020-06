Oefeningen om gewicht te verliezen

Vooral in het voorjaar zijn loopbanden, steps en roeitoestellen in de sportscholen populair. Zwetend en puffend brengen de sporters uren op deze machines…

Vooral in het voorjaar zijn loopbanden, steps en roeitoestellen in de sportscholen populair. Zwetend en puffend brengen de sporters uren op deze machines door in de hoop hiermee snel de overtollige kilootjes kwijt te raken. Maar is dit wel de juiste manier om af te vallen? Of is er een gerichter plan van aanpak voor nodig om je lichamelijk vorm te verbeteren? Wij denken dat het laatste het geval is.

Om gericht af te vallen moet je aerobics combineren met het trainen met gewichten

Nog al te vaak wordt gedacht dat afvallen simpelweg een kwestie is van rennen, fietsen en roeien tot je erbij neervalt. Natuurlijk horen aërobe oefeningen in het trainingsschema thuis. Maar daarmee is het nog niet compleet. Wil je gericht afvallen dan zul je aërobe activiteiten moeten combineren met het trainen met het gewichten (anaërobe training). Door met niet al te zware gewichten te trainen worden je spieren strakker. Ook als het aantal calorieën dat je per dag binnenkrijgt, gelijk blijft, zal dat winst opleveren. Strakkere spieren hebben namelijk energie nodig om ‘strak te blijven’ en waar gaan ze die energie halen? Juist ja, bij onze vetreserves!

Losse gewichten of toestellen? De keuze is aan jou

Of je met losse gewichten – barbells en dumbbells – traint of met de toestellen die tegenwoordig in elke zichzelf respecterende sportschool voorhanden zijn, is een keuze die je zelf moet maken en hangt vooral ook af van je ervaring in de sportschool. Gevorderde sporters geven de voorkeur aan losse gewichten omdat er meer spiergroepen tegelijkertijd worden gestimuleerd. Je traint je lichaam op een completere manier en ook het centrale en perifere zenuwstelsel worden beter geprikkeld. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat je de oefeningen correct uitvoert. Vraag zo nodig of een instructeur je hierbij helpt.

Trainen met gewichten om af te vallen maar ook voor een strakker lijf

Als je wilt afvallen, is het trainen met gewichten ook belangrijk om je lijf strak te houden. Iedereen zal tijdens een dieet wel eens hebben ervaren dat je lichaam, als je afvalt, de neiging heeft slapper te worden en kritische zones zoals buik, billen, armen en borst hebben de neiging om ‘in te vallen’. Ook om deze reden is het belangrijk om aërobe oefeningen met het trainen met gewichten te combineren. Je voorkomt dat je lichaam ‘leegloopt’. Gewichtstraining is dus een must.

Buikspieroefeningen voor een strakke buik en een verminderde buikomvang? Nee!

Een ander misverstand dat wel onder de sporters leeft, is dat je buikvet verbrandt door je buikspieren te trainen. Het tegendeel is waar. Als je je buikspieren op de verkeerde manier traint, kan je buikomvang zelfs toenemen. Goed eten (dus niet teveel en gezond) is de beste manier om toe te werken naar een verminderde buikomvang. Daarnaast kun je buikspieroefeningen doen om je buik strakker te maken. Omdat de buikspieren heel sterk zijn, train je ze per serie totdat je niet meer kunt. Het aantal herhalingen per serie is dus heel persoonlijk. Dat geldt ook voor het soort buikspieroefeningen. Ze laten zich moeilijk in een standaardschema zetten. Het moet voor elke persoon op maat gemaakt worden. Vraag zo nodig advies aan een ervaren instructeur in de sportschool.

