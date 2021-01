Oefeningen voor de buikspieren. Buikspieren trainen

Vaak genoeg wordt er gedacht dat je buikspieren alleen effectief in de sportschool kunt trainen. Het is waar dat sportscholen uitgerust zijn met de ultratechnologische apparaten om je buikspieren aan de tand te voelen. Machines voor de rotaties van het bovenlichaam, of van de benen ten opzicht van het bovenlichaam. Machines voor de crunch. Maar ook machines die vaak niet opkunnen tegen een simpel matje op de vloer.

En omdat we dat matje ook op de woonkamervloer (of slaapkamervloer, wat je maar wilt) kunnen neerleggen, rijst al snel de vraag waarom we er geen gebruik van zouden maken om onze buikspieren thuis te trainen in tijden dat we geen zin, tijd of geld hebben om de sportschool te bezoeken.

In dit korte artikel willen we je een basisoefening voor de buikspieren meegeven. Een effectieve oefening die je met behulp van een matje heel gemakkelijk op de woonkamervloer kunt uitvoeren.

Beginpositie

Ga op het matje op de grond liggen met je handen achter in je nek. Zorg ervoor dat je ellebogen naar buiten wijzen en dat je rug op de grond steunt.

Buig je benen zoals je hiernaast op de foto ziet, houd je knieën gebogen zodat je benen een hoek van 90 graden vormen, je voeten zijn in de lucht en wijzen naar voren

Uitvoering

Concentreer je op het aanspannen van je buikspieren en breng langzaam je rug van de grond omhoog.

Tegelijkertijd breng je, heel langzaam, je knieën naar je borst. Praktisch gezien zou je met je knieën je voorhoofd moeten raken. Het zal je niet lukken, maar door aan deze houding te denken zul je er wel in slagen om je buikspieren zo compleet mogelijk te trainen.

Zijn je buikspieren eenmaal maximaal aangespannen, houd deze positie dan een seconde vast en keer dan weer langzaam terug naar de uitgangspositie met dat verschil dat je deze keer niet helemaal met je rug op de grond terugkeert, zodat er een zekere spanning op je buikspieren blijft staan.

Je hebt nu een herhaling gedaan.

Variaties op het thema

Als je door de tijd heen je buikspierenzone door te trainen versterkt hebt, dan kun variaties op bovenstaande oefening aanbrengen. Met deze variaties kun je bepaalde zones van je buikspieren extra aanpakken.

Zo kun je bijvoorbeeld je romp langzaam draaien tijdens de opgaande beweging waarin je je buikspieren aanspant. Hierdoor stimuleer je de schuine buikspieren.

Je kunt ook je romp opzij buigen (en dus maar een heel klein beetje omhoog) waardoor je de zijkant van je buikspieren extra traint.

Hoeveel series, hoeveel herhalingen, hoeveel trainingen per week?

Drie series van 20 herhalingen zijn al genoeg, maar dan moet je ze wel goed en geconcentreerd uitvoeren. Houd verder drie (of vier) trainingen per week aan. Zoals je ziet, is er niet veel voor nodig om strakke buikspieren te kweken. Het is natuurlijk wel zo dat je je voedingspatroon zult moeten aanpassen als je ook vet wilt verbranden en je buikspieren daadwerkelijk wilt showen. Maar dat is weer een ander verhaal…

