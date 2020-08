Opdrukken voor een sexy strandlijf

Op de vloer van je slaapkamer kun je met deze simpele oefening best heel veel voor elkaar krijgen. Zo breng je met opdrukken de volgende spieren in beweging…

Oké, laten we eerlijk zijn, je hebt een strandlijf of niet. Een paar push-ups zijn natuurlijk niet voldoende om vlak voor de vakantie je lichaam nog even snel toonbaar te maken. Geloof dus niet in al die veelbelovende teksten op de covers van mannenbladen, want er bestaan geen sluiproutes naar een afgetraind en zomerklaar lijf. Het blijft bloed, zweet en tranen…

Maar… er is altijd een ‘maar’. Maar, zeiden we, opdrukken – een simpele oefening die je misschien onderwaardeert – vormt wel een van de beste bewegingen om belangrijke spiergroepen te ontwikkelen, strakker te maken en te versterken.

1) de borstspieren. Dat opdrukken vooral de borstspieren in beweging zet, is duidelijk. Afhankelijk van de positie waarin je de oefening uitvoert, stimuleer je de verschillende zones van deze belangrijke spiergroep. Zo bewerk je vooral het hogere gedeelte van je borstspieren (een zone die bij veel mannen wat onderontwikkeld is) als je je voeten op een verhoging zet (wel stevig!). Wil je het centrale gedeelte van je borstspieren trainen, houd dan je handen dicht bij elkaar. Je ziet, verander lichtjes van positie en je komt aan heel andere delen van je borstspieren.

2) de triceps. Nog een spiergroep die we vaak niet trainen zoals we dat zouden willen. Doe dan meer eens een paar series opdrukken en laat ons weten of je je triceps voelt. Probeer je handen heel dicht bij elkaar te houden en houd je ellebogen dicht tegen je lichaam. Op deze manier isoleer je je triceps maximaal.

3) de buikspieren! En dit is een verrassing voor velen, ook voor degenen die al langere tijd trainen. Opdrukken is één van de beste buikspieroefeningen. Heb je ooit gehoord van ‘core training’, oefeningen voor je ‘core’ (kort gezegd, het centrale gedeelte van je lichaam)? We zullen niet in details treden maar weet wel dat push-ups perfect zijn om de spieren die zich onder je ‘klassieke’ buikspieren bevinden te trainen. Deze spieren, die dieper gelegen zijn, geven je een stabielere houding en fungeren als een natuurlijk ‘korset’ wat heel welkom is als je een ‘prominente’ buik hebt.

Dit is alles. Probeer maar eens 5 of 6 series push-ups te doen. Per serie doe je het maximaal haalbare aantal herhalingen. Voer deze oefening tenminste drie keer per week uit. Combineer deze training met een uitgebalanceerd voedingspatroon met weinig vet… en wie weet of de zomer niet een aangename verrassing voor jou in petto heeft.

