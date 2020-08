Een optimaal trainingsresultaat zonder extra inspanning

Als je regelmatig in de sportschool met gewichten in de weer bent, dan weet je uit ervaring dat je tijdens de training niet constant op scherp kunt staan…

Als je regelmatig in de sportschool met gewichten in de weer bent, dan weet je uit ervaring dat je tijdens de training niet constant op scherp kunt staan. Dat kan heel frustrerend zijn. Hoewel je je in het zweet werkt, ga je op zulke momenten toch met een ontevreden gevoel naar huis. Het lijkt alsof je maar half werk hebt verricht, omdat je er niet in bent geslaagd om het maximale uit jezelf te halen.

Waarom verloopt de training soms niet optimaal? Er zijn allerlei redenen te noemen: stress op het werk, vermoeidheid, zorgen, luiheid (ja, dat ook!), een overvolle agenda en eigenlijk geen tijd om te trainen…

Hoe bereik je steeds opnieuw een optimaal trainingsresultaat, zonder al te grote extra inspanningen? Met een paar eenvoudige aanpassingen haal je het maximale uit jezelf!

1) Volg een nauwkeurig uitgestippeld fitnessprogramma, bedenk vantevoren exact wat je elke training gaat doen. Wijk daar niet van af, ga dus niet improviseren (en verzin geen smoesjes om onder bepaalde oefeningen uit te komen. Dus niet: “Ik ben een beetje moe, mijn rugspieren train ik de volgende keer wel”)

2) Overvolle agenda? Sta iets eerder op en ga voor je werk langs de sportschool. Even doorbijten bij het opstaan, maar pluk vervolgens de vruchten. In een vrijwel lege sportschool (geen wachtrijen bij de apparaten!) laad jij je op voor de dag en kun je er fysiek en mentaal weer tegenaan.

3) Noteer steeds opnieuw gegevens zoals je gewicht, hoe vaak je een bepaalde oefening doet, je behaalde resultaten, etc. Stel jezelf ten doel elke keer iets beter te presteren. Fitness is een individuele sport, en dat betekent dat je de uitdaging met jezelf moet aangaan. Beschouw het als een wedstrijd tegen jezelf. Je zult zien hoe snel je vooruitgang boekt!

4) Verspil je kostbare tijd niet aan kletspraat met je andere mede-trainers. Concentreer je op de oefeningen, en neem tijdens de rust in gedachten al de volgende oefeningen door. De oefening zelf is meestal vrij kort, concentreer je daar op.

5) Nuttig een energiedrankje of -tussendoortje een half uur voordat je naar de sportschool gaat. Wie traint op een lege maag (veel mensen doen dat) gaat heel gemakkelijk in de reserve, en dat komt de training niet ten goede.

