Portion distortion. Kleine borden helpen om minder te eten. 5 Trieste feiten en 4 Tips

Let eens op de porties in restaurants en fast food ketens. Je hebt vast gezien dat de porties steeds groter worden. Sommige gerechten worden openlijk aangeprezen als ‘XL’ of ‘supersize’, andere porties zijn in de loop der tijd gewoon in omvang toegenomen. Wetenschappers noemen dit fenomeen wel ‘portion distortion’.

Een definitie van ‘portie’ is ‘een bepaalde hoeveelheid, vooral als deel van een groter geheel’. Met name aan tafel spreken van we van ‘porties’. Over het algemeen hebben we allemaal wel een beetje een idee van een ‘standaard’ portie. Maar dit ‘algemene’ idee is in de loop tijd vervormd. De porties zijn steeds groter geworden.

Laten we eens wat (trieste) voorbeelden geven:

Een bagel van 20 jaar geleden telde ongeveer 140 calorieën, nu bevat een standaard bagel al snel 350 calorieën en is’ie ongeveer twee keer zo groot.

Een hamburger van 20 jaar geleden telde zo’n 333 calorieën, een hamburger van nu telt al snel zo’n kleine 600 calorieën.

De frietjes van nu bevatten ongeveer 3 keer zoveel calorieën als 20 jaar geleden.

Een ijsje (hoorntje ijs) is van zo’n 75 gram naar 145 gram gegaan.

In de loop der tijd is de grootte van softdrankjes flesjes aanmerkelijk toegenomen.

(Reken maar eens uit hoeveel uren je zult moeten sporten om alleen al de extra calorieën weg te werken!)

Wij vinden de porties die we nu geserveerd krijgen ‘normaal’, maar vergeleken met die van 20 jaar geleden zijn ze buitengewoon groot. We hebben te maken met ‘portion distortion’. Het spreekt voor zich dat een vervormd beeld van wat een ‘normale portie’ is gemakkelijk tot meer eten (we hebben allemaal geleerd om ons bord leeg te eten, toch?) en tot overgewicht kan leiden.

Wat kunnen we hier nu mee?

Het fenomeen van de ‘portion distortion’ laat zien hoezeer onze ‘trek’ (mede) bepaald wordt door de omstandigheden, de omgeving. We eten wat we voorgeschoteld krijgen. Je begrijpt al waar we naartoe willen met ons verhaal. Een goede stap op weg naar een slank lijf is: vaarwel zeggen tegen deze automatismen, ofwel de bewustwording van niet alleen wat we eten maar ook HOEVEEL we eten.

Zet daarom eens vraagtekens bij hoeveel je eet. Luister daarbij vooral ook naar je lichaam. Vaak eten we meer dan we eigenlijk nodig hebben. Ben je je ervan bewust dat je teveel eet maar vind je het moeilijk om minder te eten, dan zijn hier een paar trucjes om over te stappen naar kleinere porties:

Ga voor kleinere borden. Net zoals de porties zijn ook de borden in de loop der tijd in omvang toegenomen (we zouden van een circa 23 cm diameter overgegaan zijn naar een 26 centimeter diameter). Kleine borden helpen om minder te consumeren.

Volgens de experts is ook de kleur van je bord van invloed op de hoeveelheid die je eet. Als je maaltijd en je bord qua kleur met elkaar contrasteren lijkt je portie groter. Het zou zelfs zo zijn dat als voedsel en het bord waarop het geserveerd is dezelfde kleur hebben, we zo’n 22% meer consumeren.

Het kleureneffect kun je versterken door er nog eens een contrasterende servet bij te halen.

Kijk ook je voorraad kopjes, glazen en dessertschaaltjes er eens op na. Kleiner en lager doet minder consumeren :-)

