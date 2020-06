Schuin bankdrukken voor bovenkant borstspier

Een veelgestelde vraag is hoe je specifiek de bovenborstspier kunt trainen. Want juist deze borstspier – mits goed getraind en ontwikkeld – zorgt voor een mooie, volle gespierde borst.

Ons antwoord, is simpel: schuin bankdrukken! Als je goed om je heen kijkt in de sportschool dan zul je opmerken, dat de meeste mannen hun borstspieren op een vlakke halterbank trainen. Dag na dag, maand na maand. Terwijl de onderkant borstspieren bij deze heren goed ontwikkeld zijn, doen de bovenborstspieren nauwelijks mee.

Hoe train je de bovenborstspieren? Door je halterbank schuin in te stellen in een hoek tussen 30 en 45 graden, en de oefeningen vanuit deze hoek te verrichten. Je zult direct merken dat het bovenste gedeelte van je borstspieren optimaal gebruikt wordt, net zo als de onderkant van de borstspieren. Train je vanuit deze nieuwe hoek, dan zullen de eerste resultaten binnen korte tijd zichtbaar worden.

Wissel het gebruik van halters en gewichten af. Bedenk dat elke oefening die je op een vlakke bank kunt uitvoeren, ook op een schuine bank kunt doen.

Wissel je oefeningen op de vlakke bank af met de schuine bank, en ervaar hoe je lichaam het best functioneert. Gebruik niet (al) te zware gewichten, het is belangrijker dat je een oefening goed, rustig en gecontroleerd uitvoert.

Probeer de oefeningen op de schuine bank in je trainingsschema in te passen, binnen een aantal weken is resultaat zichtbaar in de zone rond je bovenborstspieren, inclusief de schouders!

