Een slanker en strakker lijf? Dat kan

Niet iedereen traint om grote, ‘opgepompte’ spiermassa’s te kweken. Er zijn zelfs mensen die liever niet trainen omdat ze bang zijn dat ze in omvang toenemen. Dat laatste is een ongegronde angst. Je hebt in de sportschool namelijk zelf de resultaten in de hand. Is je doel (of wens) een slanker en strakker lijf, dan zul je je training daarop af moeten stemmen. Een lichaam met getrainde, maar niet al te grote spieren ligt binnen ieders handbereik. Het is niet alleen gezond om hiernaar toe te werken. Het is ook nog eens trendy.

Hier zijn vijf korte maar nuttige tips voor een slanker en strakker lijf. Of je nu man of vrouw bent, dat maakt weinig uit. het gaat om algemene adviezen. Probeer ze maar eens.

1. Train tenminste drie keer per week

. En maximaal vijf keer per week. Vergeet niet om je lichaam de rust te gunnen om zich te herstellen. Houd daarom altijd een paar rustdagen per week aan (voor lichaam én geest!).

2. Gebruik lichte, soms zelfs superlichte gewichten

. Voer de oefeningen op een gecontroleerde en regelmatige, en vooral energetische manier uit. Houd ongeveer 15 tot 20 herhalingen per set aan en zorg ervoor dat je altijd nog wat energie overhoudt. Put jezelf niet helemaal uit.

3. Aerobics!

Of het nu een aerobic-les of een variant daarop is, of een stevig ‘wandel’ op de loopband, dat maakt niet uit. las tenminste twee maal per week aerobische activiteiten in je trainingsschema in. En loop er niet de kantjes vanaf!

4. Stretching

. Je kunt nooit genoeg aan stretching doen. Niet alleen kun je met stretch-oefeningen blessures voorkomen, maar je spieren worden er ook langer en ‘strakker’ door. Onderschat de waarde van stretching daarom niet. Als je de oefeningen goed en serieus uitvoert, is stretching al een training op zich.

5. Drink veel water en eet gezond

. Het heeft geen zin om naar slanke en strakke spieren toe te werken als je er vervolgens een laagje vet ‘overheen eet’. Let goed op je voeding, ga voor een gezond maar niet te zwaar gewicht en je zult zien dat de resultaten niet zullen uitblijven.

Dit is het. Heel eenvoudig. Volg onze adviezen maar eens een paar weken op en je zult zien dat de resultaten niet zullen uitblijven.

