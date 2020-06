Fitness. Methodes om spiermassa te kweken

Als je je inschrijft bij de sportschool is het belangrijk dat je goed voor ogen hebt wat je wilt bereiken. Niet voor niets wordt bij de inschrijving daarom vaak gevraagd waarom je je inschrijft. Ga je sporten om je conditie te verbeteren? Om af te vallen? Of misschien juist om spiermassa te kweken en mooie, sterke en volle spieren te ontwikkelen?

Als het je om de spiermassa gaat, dan is het belangrijk dat je je energie goed aanwendt als je traint. Je kunt jezelf uitputten, maar als je het niet op de goede manier aanpakt, zul je weinig resultaten zien. Ben je betrekkelijk nieuw in de sportschool, vraag dan advies aan de sportinstructeur. Maar lees ook even verder. We leggen je uit wat de meest gangbare methodes zijn om effectief spiermassa te kweken.

Spiermassa kweken. Een aantal methodes

Hoe kun je in de sportschool het beste te werk gaan om spiermassa te kweken? Hoe weet je zeker dat je je energie goed aanwendt als je met gewichten aan het trainen bent?

Er bestaan verschillende technieken om spiermassa te kweken. Het belangrijkste principe is dat je in staat bent om het maximale uit je training te halen en bij elke serie die je doet op een verantwoordelijke manier tot het uiterste te gaan.

De piramide methode

De meeste bekende manier is zonder meer de piramide methode. Deze methode bestaat uit een aantal series met een steeds groter (oplopend) gewicht waarbij het aantal herhalingen juist afneemt.

De stripping-techniek

Een andere methode is ‘stripping’. Hier gaat het erom om je spieren eerst ‘uit te putten’. Heb je maximaal kracht gezet, dan stap je over op lichtere gewichten zodat je uiteindelijk toch nog in staat bent om twee of drie series met een gelijk aantal herhalingen als de eerdere series te doen.

Supersets

Een derde methode is die van de supersets. Dit is een intensieve techniek die bestaat uit een serie van twee verschillende oefeningen die direct na elkaar (dus zonder rustpauze) worden uitgevoerd

Begin met de grote spiergroepen

Het is verder goed om te weten dat het altijd beter is om de training te beginnen met grote spiergroepen om zo eerst het hele lichaam een boost te geven en om daarna over te stappen op het trainen van kleinere spieren.

ADVERSUS