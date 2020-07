Thuis buikspieren trainen

Of het nu zomer is of winter… Een platte buik willen we allemaal. Iedere keer nemen we ons weer voor er iets aan te doen. We kijken met een scheef oog naar die afschuwelijke Amerikaanse reclames op de televisie waar gespierde mannen met een prachtig sixpack ons laten zien hoe gemakkelijk het is om je bierbuikje eraf te trainen. Maar ondanks alles zitten die liefdeshendeltjes en die vetrolletjes er nog aan.

Maar misschien gaat het deze keer, met onze aanwijzingen, wel lukken? We geven je zes weken. Anderhalve maand. Om afscheid te nemen van je bierbuik (of tenminste een deel daarvan). Wat moet je doen?

Let op wat je eet! Laat zoete lekkernijen staan. Helemaal! Hetzelfde geldt voor vette snacks en chips. Geef er niet aan toe. Het is beter om er helemaal niets van te eten, dan om er minder van te eten. In de regel worden de verminderde porties zonder dat je het merkt toch weer groter.

Stop met bier. Absoluut. Je hebt geen idee welke fatale invloed die paar biertjes per dag op je buik hebben. Vermijd ook andere alcoholische dranken. Te moeilijk? Kom op! Wil je nu van die buik af of niet?

Wat mag je eten? Zonder snacks, zoetigheden en bier blijven er nog heel wat – heerlijke – alternatieven over. En let wel! Je hoeft echt niet op dieet. We hebben het hier over gezonde voeding.

Je kunt het beste vijf keer per dag eten. Kleine maar meerdere porties per dag is beter voor het lichaam dan drie grotere maaltijden per dag. Beperk de koolhydraten, maar ga voor veel proteïnen, groenten en water.

Wat betekent dit in de praktijk? Dit betekent dat je bij de lunch of het diner biefstuk, ander mager rood vlees of kipfilet op de gril mag eten. Beperk de porties pasta, rijst en witbrood (vermijd ’s avonds, voor het slapen gaan, altijd de inname van koolhydraten). Ontbijt met magere yoghurt en graanproducten (zonder suiker). Halverwege de morgen eet je vers fruit. Bij de lunch verse groenten en een stukje kip. Als je echt niet zonder brood kunt, eet er dan zo min mogelijk van. Vervang sauzen en andere vette dressings door olijfolie. Halverwege de middag eet je nogmaals fruit. Je diner bestaat uit rood vlees (het liefst klaargemaakt op de gril), groenten en fruit. Dit alles. En dat is absoluut niet weinig.

Drink verder zoveel water als je kunt. Veel drinken helpt de vetafbraak, geloof ons.

Trainen

Een gezond voedingspatroon alleen is niet voldoende om een platte, en vooral strakke buik te krijgen. Er moet natuurlijk ook getraind worden. Als je niet ingeschreven bent in een fitnesscentrum, kun je de oefeningen ook thuis en in de natuur doen.

De buikspieren kunnen gemakkelijk thuis, op de grond, getraind worden. Het gaat er bij de buikspieroefeningen niet om de spieren te ontwikkelen, maar om ze steviger te maken en om het vet dat de spieren bedekt te verbranden.

De totale training bestaat uit twee delen: een niet-aerobic gedeelte om de spieren te trainen en een aerobic gedeelte om vet te verbranden.

Training van de buikspieren

Niet-aerobic: drie keer per week, om de dag. Niet meer dan dat. Elke training bestaat uit drie oefeningen van elk drie series. Elke serie bestaat uit 12 tot 20 repetities. De meest geschikt en traditionele oefening is ‘crunch’. Ga op de grond liggen, trek je benen omhoog in een hoek van 90 graden, en breng je romp richting je knieën. Ook de klassieke twist is een goede oefening. Je kunt deze oefening het beste met een stok uitvoeren. Leg de stok op je schouders, ga op een krukje (thuis) of bank (in het fitnesscentrum) zitten en maak ronddraaiende bewegingen met je romp. Voor deze oefeningen ligt het aantal repetities aanmerkelijk hoger dan voor de crunch-oefening. Ben je al getraind dan kun je een mega-serie van vijf minuten doen.

Aerobics: drie of vier keer per week. Heel gemakkelijk: lopen. In het fitnesscentrum op de lopende band of gewoon buiten in de natuur. 30 tot 40 minuten per keer (pas na 20 minuten begint de vetverbranding). Houd een stevige looppas aan, maar ren niet. Je moet nog net voldoende adem hebben om te praten.

Als je gezond eet en regelmatig traint dan bereik je met dit miniprogramma gegarandeerd goede resultaten. Probeer het maar eens, het kost je niets en volgende zomer zul je ADVERSUS zeker dankbaar zijn voor deze nuttige adviezen!

ADVERSUS