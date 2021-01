Thuis je rugspieren trainen

Als je thuis een bankje hebt, kun je dat het best gebruiken. Een stoel of (gewone) bank kan ook. Belangrijk is dat de stoel of bank solide is, en niet verschuift tijdens een oefening – met alle nare gevolgen vandien…

Train je in de sportschool je rugspieren, dan gebruik je daar vaak verschillende toestellen voor. Deze toestellen zijn handig, maar niet noodzakelijk. Want met een gewicht en een stoel om op te leunen, kom je ook een heel eind. Handig, voor als je thuis wilt trainen.

Uitvoering:

Bekijk de foto goed. Als je thuis een bankje hebt, kun je dat het best gebruiken. Een stoel of (gewone) bank kan ook. Belangrijk is dat de stoel of bank solide is, en niet verschuift tijdens een oefening – met alle nare gevolgen vandien. Leun met je arm (hand) op de stoel; houd je lichaam in horizontale positie ten opzichte van de vloer. Met de andere hand hef je het gewicht, terwijl je uitademt, omhoog. Je maakt als het ware een beweging alsof je met je elleboog (om je een idee van de oefening te geven) het plafond zou moeten raken.

Heb je deze beweging volledig uitgevoerd, keer dan langzaam terug naar het beginpunt.

Variatie:

Draai je lichaam een klein beetje in verticale positie om de hogere rugspieren, de trapezius (de driehoekige groep spieren op de bovenrug) en de achterkant van de schouderspieren (rear deltoids) beter te kunnen trainen.

Hoeveel series, hoeveel repetities, hoe veel keer?

15 repetities, langzaam en gecontroleerd. 3-4 series. Het geheel hoeft niet meer dan 10/12 minuten te duren. Eerst met de ene arm, dan met de ander, om de andere kant van de rug te trainen, met – als dat mogelijk is – een minimale rustpauze tussen de oefeningen. 2 x per week is voldoende.

