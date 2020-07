Thuis trainen? Dit heb je nodig

In dit artikel vind je onze tips om in huis een ‘sportschooltje’ te bouwen zonder daar al te veel geld voor uit te geven.

In dit artikel vind je onze tips om in huis een ‘sportschooltje’ te bouwen zonder daar al te veel geld voor uit te geven. Op deze manier kun je thuis trainen zonder dat je per se naar de sportschool moet die soms moeilijk te bereiken is of – en dat telt toch ook – vaak best duur is…

Laten we direct maar van start gaan en kijken wat je nodig hebt om thuis aan je lichamelijke vorm te werken. In de huiskamer of misschien wel in de slaapkamer.

Grofweg gezien kun je de benodigdheden in drie (2+1) categorieën onderverdelen.

Benodigdheden om met gewichten te kunnen trainen (krachttraining)

Benodigdheden om je buikspieren te kunnen trainen

Benodigdheden om cardio fitness oefeningen te kunnen doen

Dit heb je nodig

Voor het krachttrainen heb je voldoende aan twee gewichten, maar dan hebben we het wel over een échte dumbell set met verschillende gewichten, en dus niet over een paar plastic gewichten die je in de supermarkt vindt en die je met water of zand vult.

Daar heb je niet veel aan. Je hebt een dumbell set met verstelbare gewichten nodig zodat je al naar gelang de oefening voor minder of minder gewicht kunt gaan. Sommige experts raden aan om ook een halter te kopen waarvoor je dezelfde gewichten als die van de dumbell set kunt gebruiken, maar als je weinig ruimte of een beperkt budget hebt, dan heb je aan twee dumbell(set)s genoeg.

Voor de buikspieren heb je alleen een fitnessmatje nodig. Zo ’n dun matje dat je oprolt en gemakkelijk in een kast of onder het bed opbergt. Op dit matje kun je alle grondoefeningen om je buikspieren te trainen uitvoeren.

Tot slot komen we dan aan het derde punt: cardio fitness. Als je geen loopband of step in huis hebt of je die niet kunt permitteren (begrijpelijk) dan is er maar één oplossing en dat is een klassiek springtouw. Maar voor deze oplossing heb je wel ruimte nodig om te voorkomen dat je het interieur aan diggelen slaat en bovendien ook een stevige fundering om klachten van de buren te voorkomen. Afgezien van deze beperkingen is een springtouw een perfect en goedkoop instrument om in vorm te blijven. Een ander alternatief is hardlopen op straat. De keuze is aan jullie.

