Thuis trainen. Met enkel twee gewichten kun je al aan de slag

Als je geen tijd hebt om je in te schrijven bij de sportschool, laat staan tijd om ernaar toe te gaan, dan hebben we een alternatieve oplossing voor je…

Als je geen tijd hebt om je in te schrijven bij de sportschool, laat staan tijd om ernaar toe te gaan, dan hebben we een alternatieve oplossing voor je. Een oplossing die je in staat stelt om toch in vorm te blijven, om steeds prat te kunnen gaan op getrainde spieren en misschien zelfs wel om de spiermassa te vergroten.

De oplossing ligt in twee gewichten (meer niet!). Met een paar gewichten die echt niet per sé ultratrendy en mooi hoeven te zijn (maar wie van mooie dingen houdt, kan ook voor een supermoderne uitvoering gaan en de gewichten nonchalant in de hoek van de kamer laten liggen om het interieur te verfraaien), kun je praktisch elke spiergroep van je lichaam thuis trainen.

Ga voor ‘middelmatige’ (niet al te zwaar) gewichten waarmee je ongeveer 12 tot 15 herhalingen per set kunt uitvoeren. Niet zozeer het gewicht is van belang, maar wel de correcte uitvoering van de oefeningen.

In de komende weken zullen we proberen om de belangrijkste oefeningen die je thuis kunt doen, te bespreken. Soms maken we daarbij gebruik van een stoel of bank die al in huis aanwezig is, maar verder kom je met de voornoemde gewichten al een heel eind.

In de tussentijd zullen we proberen om een eerste trainingsschema voor thuis op te stellen, zodat je er alvast een idee van hebt hoe je de spieren kunt gaan trainen.

Frequentie: 5 trainingen / week (heel kort, schrik maar niet!)

De onderverdeling van de spiergroepen (een voorbeeld van een weekschema)

Maandag:

benen / buikspieren

Dinsdag:

borstspieren

Woensdag:

rugspieren

Donderdag:

schouders / buikspieren

Vrijdag:

armen

Elke training duurt ongeveer 15 tot 20 minuten, of weinig meer. Wanneer? Wat zou je zeggen van ’s morgens vroeg, vlak voor het douchen? Of misschien ’s avonds (als je dan niet te moe bent van de dag) vlak na thuiskomst en nog voor het avondeten. Of misschien wel in de loop van de dag. Je hoeft er per slot van rekening maar 20 minuutjes voor vrij te maken.

Het is wel heel belangrijk dat je regelmatig traint (geen dagen overslaat). Verder moeten de oefeningen correct en heel geconcentreerd moeten worden uitgevoerd.

Tot volgende week! Dan zullen we beginnen met de eerste oefeningen die je thuis met een paar gewichten kunt uitvoeren.

