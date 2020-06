Een afgetraind lichaam met behulp van nieuwe trainingstechnieken

Omdat de eisen die we aan ons lichaam stellen, zijn veranderd, zijn de nieuwe technieken hierop aangepast. Inmiddels heeft de opgepompte spierbundel plaatsgemaakt voor een…

De traditionele manier van extra spiermassa kweken werkt als volgt:

a) Zware gewichten

b) Korte oefeningen

c) Lange rustpauzes tussen de oefeningen

d) Weinig tot geen (cardio) fitness naast het gewichtheffen

e) Juiste voeding in combinatie met toegevoegde proteinen en vitaminen

Over het algemeen is er niets mis met de bovenstaande manier van trainen, er wordt nog steeds op deze wijze in de sportscholen gewerkt. Maar het kan ook anders! Er zijn nieuwe technieken ontwikkeld, waarmee nog efficiƫnter de beoogde resultaten worden geboekt.

Omdat de eisen die we aan ons lichaam stellen, zijn veranderd, zijn de nieuwe technieken hierop aangepast. Inmiddels heeft de opgepompte spierbundel plaatsgemaakt voor een gezond ontwikkeld en afgetraind lichaam. Dit effect bereik je dankzij een mix van de juiste gewichtsoefeningen, voldoende fitness en een uitgebalanceerd voedingspatroon. Hieronder een voorbeeld van een training ‘nieuwe stijl’:

De gewichten:

Eerder lichter dan zwaarder, vooral ook omdat de nadruk vooral ligt op de correcte uitvoering van de oefening. Voer elke oefening gedecideerd en gecontroleerd uit, zonder tussenpozen. Rust tussen de oefeningen (slechts) maximaal 45 seconden uit. Ga voor kwaliteit!!! Denk hierbij aan kwaliteit van de oefening zelf, van de uitvoering en van de rustpauze. Herhaal een serie 15 keer, mits nauwkeurig uitgevoerd.

De serie, de herhaling:

Zoals hierboven al vermeld, herhaal je een serie 15 keer. Drie series per oefening, 4-5 oefeningen per afzonderlijke spiergroep (borstspieren, rug, benen en schouders), 2 of 3 oefeningen voor de kleinere spiergroepen (biceps, triceps).

Wekelijkse training.

Tenminste 3 x per week. Maak onderscheid in drie groepen (borst en rug groep 1, schouders en armen groep 2, benen groep 3) en train elke groep 1 x per week. Bijvoorbeeld, de eerste groep maandag, de tweede woensdag en de derde vrijdag.

Bewegen, bewegen en nog eens bewegen!

Fitness, aerobics, outdoortraining of fietsen. Het maakt niet uit, als je maar veel en vaak beweegt. Als je elke keer 2 of 3 keer per week 30 minuten intensief beweegt, zul je snel resultaat boeken, vooral ook voor wat je lichaamsgewicht betreft. Deze oefeningen kun je doen op de dagen dat je niet met gewichten werkt. Train je regelmatig en op de juiste manier, dan zijn binnen enkele weken de effecten van je inspanningen duidelijk zichtbaar.

