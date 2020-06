Verstandig ‘slanken’. Afvallen zonder strenge diëten

Afvallen zonder strenge diëten en zonder urenlang zwoegen in de sportschool. Dat kan! Als je het maar een beetje handig aanpakt. Het geheim zit ‘m natuurlijk in het terugbrengen van het aantal calorieën dat je dagelijks binnenkrijgt. En dat doe je – zonder al te veel pijn en moeite – zò:

Drink een glas water

Drink voor de maaltijd en op momenten dat je verschrikkelijk veel zin hebt in een snack eerst een groot glas water (zo en zo goed voor je). Je zult dan aan tafel minder trek hebben en misschien weersta je de verleiding van die snack wel.

Verklein je porties

Verklein je porties met één kwart of één derde. Je zult er aan tafel niet veel van merken, maar op den duur zal je lijn er baat bij hebben. Doe hetzelfde in restaurants. Het is niet altijd gezegd dat de portie die je voorgezet krijgt, ook de juiste portie voor jou is.

Wees gul met specerijen

Pikante specerijen als Spaanse peper, cayennepeper en ginger versnellen het metabolisme. Geef de voorkeur aan deze specerijen om je maaltijden mee op smaak te brengen.

Wees matig met alcohol

Alcohol is een dikmaker, ook al lijkt dat misschien niet zo. Probeer daarom te minderen of schrap alcoholische dranken (voor een tijdje) helemaal uit je menu. Probeer ook te matigen met witbrood, pasta en witte rijst maar geef de voorkeur aan volkoren producten.

Slaap voldoende

Zorg ervoor dat je voldoende slaapt. Want bij voldoende nachtrust werkt je metabolisme optimaal.

Drink groene thee

Er wordt wel gezegd dat groene thee het metabolisme versnelt. Of het waar is weten we niet, maar baat het niet, dan schaadt het niet, of beter nog: je lichaam zal er in ieder geval baat bij hebben omdat groene erg gezond is. Vervang daarom gewone thee door groene thee en drink er een paar koppen per dag van. Op warme dagen kun je een groene ijsthee (met weinig of geen suiker) in de koelkast houden.

Doe verstandig boodschappen

Stouw je keukenkastjes niet vol met allerlei lekkernijen (voor het geval dat er iemand langskomt bijvoorbeeld) maar haal alleen het broodnodige in huis. Leg geen voorraad aan. Hiermee voorkom je dat je je boekje te buiten gaat. Houd je van tussendoortjes, zorg er dan voor dat je worteltjes, fruit (eet er niet al teveel van, vanwege de suikers) of magere yoghurt in huis hebt. Gezond, lekker en caloriearm.

Doe boodschappen met een volle maag

Om verleidingen te weerstaan kun je je boodschappen het beste met een volle maag doen.

Hang een ‘slanke’ foto van jezelf op

Iedereen heeft ‘magere’ en ‘minder magere’ periodes. Haal een foto van jezelf waarop je slank was tevoorschijn en hang die goed in het zicht op (bijvoorbeeld op de koelkast). Goed voor de inspiratie!

Wees reëel

We hebben het hier over het minderen van calorieën, niet over diëten of aan de lijn doen. Breng het aantal calorieën dus niet al te drastisch terug. Je zou er het tegenovergestelde resultaat mee kunnen bereiken. Als het lichaam te weinig calorieën binnenkrijgt, gaat het vet opslaan.

Luister naar muziek

Eten geeft ons een fijn gevoel. Gebleken is dat mooie muziek hetzelfde gevoel teweeg kan brengen. Vervang je tussendoortjes daarom eens met je lievelingsmuziek.

Eet geconcentreerd

Neem je tijd voor de maaltijden. Kijk geen televisie en lees niet. Eet rustig en kauw iedere hap goed fijn. Hierdoor zul je sneller een verzadigd gevoel hebben en zal het je niet zwaar vallen om wat minder te eten.

ADVERSUS