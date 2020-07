Vet verbranden met cardio-training

Een getraind lichaam verliest zijn charme als de spieren verborgen zijn achter een laag onesthetisch vet, vooral wanneer het vet zich in de buikzone heeft geconcentreerd.

Om overtollige kilootjes kwijt te raken (we herinneren je eraan dat het lichaam een bepaald percentage vet nodig heeft om goed te functioneren) moet je ‘het probleem’ van twee kanten benaderen: de dagelijkse hoeveelheid calorieën die je consumeert terugbrengen en het aantal calorieën dat je dagelijks verbruikt opvoeren (waardoor je een beroep doet op de vetreserves die je lichaam heeft aangemaakt).

In dit artikel zullen we ons voornamelijk op het tweede aspect concentreren. De meest bekende methode die je in staat stelt om met succes vet te verbranden, is: cardiofitness, drie à vier keer per week, circa 30 minuten per training. Er zijn verschillende manieren van cardiofitness: fietsen, de loopband, roeien of een stevige wandeling. Wil je resultaten bereiken, dan zul je een paar belangrijke regels in gedachten moeten houden.

Om vet te verbranden moet de training de juiste intensiteit hebben, niet te weinig maar ook niet teveel. Hoe kun je weten of je met de juiste intensiteit traint?

Daar is een eenvoudige formule voor, die iedere doorgewinterde sportschoolbezoeker wel bekend zal zijn en die ons in staat stelt om de hartslagfrequentie te berekenen die wij tijdens de training moeten aanhouden, willen we vet verbranden.

Het komt erop neer dat wij een hartslag moeten aanhouden die ligt tussen de 60% en 70% van onze Maximum Heart Rate. De Maximum Heart Rate wordt berekend door je leeftijd af te trekken van 220. Als je bijvoorbeeld 40 jaar oud bent, dan is je Maximum Heart Rate 180 (220 – 40). Om effectief vet te verbranden zal je dus een hartslag van 115 per minuut moeten aanhouden (65% van de maximum heart rate die in dit geval 180 is) en dat voor ongeveer 30 minuten.

Hoe kunnen we weten wat onze hartslag is? Vroeger werd de hartslag gemeten door de polsslagen te tellen. Dit is een onnauwkeurige en ongemakkelijke methode die wij afraden. Vandaag de dag zijn er geavanceerde hartslagmeters die nauwkeurig aangeven hoe hoog je hartslag is. Hiervoor heb je in de meeste gevallen een borstband nodig die om de borstkas wordt gedragen en die communiceert met een hartslagmeter (die er meestal uitziet als een soort horloge) of direct met de machine waarop je traint (loopband, fiets, etc.). Veel sportscholen stellen hartslagmeters ter beschikking en hebben computergestuurde machines die de moeilijkheidsgraad aanpassen aan onze hartslag waardoor het gemakkelijker wordt om de juiste intensiteit aan te houden. Het enige dat jij hoeft te doen, is trainen…

Als het je lukt om drie of vier keer per week te trainen dan kun je binnen een paar weken al goede resultaten bereiken. Voorwaarde is wel dat je ook je voedingspatroon aanpast (eet gezond en vermijd teveel suikers en vetten). Het heeft geen zien om naar de sportschool te gaan om vet te verbranden als je de vetreserves aan tafel direct weer aanvult door een verkeerd voedingspatroon aan te houden.

Raadpleeg altijd een sportinstructeur of arts over de training die je wilt gaan volgen. Doe nooit iets op eigen houtje, maar informeer altijd bij de bevoegde personen of een bepaalde training wel geschikt is voor jouw lichaam.

