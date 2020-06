3 Voedingssupplementen die je krachttraining ondersteunen

Loop een willekeurige winkel met voedingssupplementen en sportvoeding binnen en je ziet een ongelooflijke hoeveelheid producten en een dergelijk breed assortiment dat je wel van heel goede huize moet komen om daar een goede keuze uit te maken. En vraag je om advies, dan krijg je vast en zeker te horen dat ze allemaal onmisbaar zijn voor degenen die aan krachttraining doen.

Gezien de prijzen en de tijd waarin we leven, zijn enkele belangeloze adviezen, vooral voor degenen die aan het begin van hun carrière in de sportschool staan, wellicht welkom. Je ‘grote broer’ ADVERSUS maakt je graag wat wijzer met enkele algemene tips. Het is en blijft natuurlijk altijd beter om je arts om persoonlijk advies te vragen voordat je voedingssupplementen gaat gebruiken. Je arts kent jou persoonlijk en weet wat in jouw geval het beste is.

Dit gezegd hebbende (want we moeten je natuurlijk altijd adviseren om persoonlijk advies bij deskundigen te zoeken), gaan we over op de drie (ja, het zijn er maar drie…) meest gebruikte en meest effectieve producten voor als je 1) aan krachttraining doet, 2) je spiermassa wilt ontwikkelen, 3) je je vetpercentage onder controle wilt houden en 4) je energieniveau in de sportschool altijd op het juist niveau wilt hebben.

WHEY PROTEIN – Als het inderdaad echt ‘Whey Protein’ zijn, dus geconcentreerd eiwit uit melkwei, dan doet het er niet zo veel toe wat voor een merk je kiest. Er is een enorm aanbod van WHEY PROTEIN tegen soms zelfs absurde prijzen. Vaak betaal je voor de merknaam en uiteindelijk komen de meeste producten op hetzelfde neer. Kies daarom dat product dat je qua prijs, smaak en oplosbaarheid bevalt (als het maar echte eiwitten uit melkwei zijn). De dosis is gewoonlijk ongeveer 30 gram halverwege de morgen en ongeveer 30 gram direct na het krachttrainen in de sportschool.

CREATINE MONOHYDRAAT – Creatine monohydraat is een natuurlijk product dat kort gezegd twee werkingen heeft als je het ter ondersteuning van je krachttraining gebruikt. Ten eerste zorgt dit supplement ervoor dat de spieren vocht vasthouden waardoor de spiermassa groter en strakker wordt en verder zorgt het voor een hoger energieniveau in de spiermassa tijdens sportoefeningen. In het algemeen wordt een dosis van 5 gram per dag aangeraden, bij voorkeur voor aanvang van je sporttraining.

VERTAKTE AMINOZUREN – BCAA (Branched Chain Amino Acids) – Branched Chain Amino Acids is een mix van drie belangrijke aminozuren waarvan bekend is dat ze een actieve rol spelen bij de eiwitsynthese in ons lichaam. Kort gezegd, zou de inname van een bepaalde hoeveelheid BCAA invloed hebben op de aanmaak van eiwitten en de spiergroei stimuleren (als je regelmatig traint en goed eet, of course). De gebruikelijke dosis is 3 tot 5 gram per dag, vlak voor of vlak na je krachttraining.

Dit is alles. Drie producten die nagenoeg geen bijwerkingen hebben (maar nogmaals, raadpleeg je arts!) en die hebben bewezen dat ze werken. Als je serieus traint en daarbij wat extra ondersteuning wilt, dan zou je aan deze producten kunnen denken om je voedingspatroon mee aan te vullen.

ADVERSUS