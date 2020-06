Voedingstips voor een grotere spiermassa

Krachttraining alleen is niet voldoende om een adequate spiermassa te ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor afvallen. Trainen met gewichten is niet voldoende om overtollig vet te verbranden. Hier komt ons voedingspatroon in beeld. Voeding en voedingssupplementen moeten je lichaam de nodige bouwspieren verschaffen om spiergroei te bevorderen, maar tegelijkertijd mogen ze weer niet al te veel calorieën bevatten want anders worden die omgezet in vet en dat willen we voorkomen.

Om deze reden is het belangrijk dat je voedingspatroon rijk aan eiwitten is, een beperkte hoeveelheid koolhydraten bevat en vetarm is. En verder is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je lichaam in de loop van de dag steeds bouwstenen voorhanden heeft om spiermassa te ontwikkelen.

Wat betekent dit in de praktijk? Dit betekent dat we met zorg onze voedingsmiddelen moeten uitkiezen, de ‘gevaarlijke’ voedingsmiddelen moet vermijden en onze eetmomenten goed over de dag moeten verdelen.

Kortom, we moeten tenminste vijf eetmomenten per dag hebben: ontbijt, ochtendsnack, lunch, middagsnack en diner. En verder mogen de hoeveelheden niet te groot zijn maar moeten ze uitgebalanceerd zijn en de juiste ingrediënten bevatten.

Koolhydraten (brood, pasta, zoet fruit enzovoorts) maken deel uit van een gebalanceerd voedingspatroon, maar zonder te overdrijven. Probeer ’s avonds koolhydraten te vermijden, eet er liever wat meer van tijdens de maaltijd die voorafgaat aan je training.

Ga verder voor hoogwaardige eiwitten. Haal ze uit wit of rood (mager) vlees, melk, magere kaassoorten en eieren, maar ook hier weer zonder te overdrijven.

Beperk de inname van vet zoveel mogelijk. Maak je geen zorgen dat je vet tekort komt. Veel ‘gewone’ voedingsmiddelen bevatten al vetten.

En eiwitdrankjes? Als ze van hoge kwaliteit zijn, zoals whey protein, dan kunnen ze een welkome aanvulling op je voedingspatroon vormen. Drink ze als snack, aangelengd met water of magere melk, of drink ze direct na je training in de sportschool om je lichaam de nodige bouwstenen voor de groei van de spiermassa te geven.

Extra vitaminen en mineralen kunnen ook goed doen, als je maar niet overdrijft.

En verder water, water en nog eens water. Voor, tijdens en na de training.

Dit is het. Meer hoef je niet te doen. We wensen je veel sportzweet, krachtsinspanningen en vooral een mooie spiermassa toe :-)

ADVERSUS