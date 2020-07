Vier vragen en antwoorden over afvallen

Wie denkt er in de lente en zomer nu niet – al was het maar even – aan zijn lichamelijke vorm? Vooral de vakantie en dagjes aan zee zijn momenten waarop we…

Wie denkt er in de lente en zomer nu niet – al was het maar even – aan zijn lichamelijke vorm? Vooral de vakantie en dagjes aan zee zijn momenten waarop we (soms genadeloos) met ons lichaam worden geconfronteerd. Het mooie weer motiveert om aan tafel wat beter op te letten en om in beweging te komen.

Maar denk niet dat er inhaalslagen zijn om even snel af te vallen. Afvallen is een serieuze zaak en wil je die overtollige kilo’s kwijtraken, doe het dan op een verantwoorde manier. Beter nog is het om een arts of specialist te raadplegen, zeker als er meerdere kilo’s afmoeten. Hieronder vier vragen en antwoorden over verantwoord afvallen.

Waarom moet je drastische diëten vermijden?

Allereerst is het goed om er eens bij stil te staan wat eigenlijk wordt verstaan onder ‘afvallen’ of ‘vermageren’. Met ‘afvallen’ of ‘vermageren’ wordt, in de context van diëten, de afname van ‘vetmassa’ bedoeld. Diëten zijn dus gericht op de vermindering van vetmassa en moeten de ‘vetvrije massa’ (spieren, botten, hoeveelheid water, vitaminen en mineralen) in tact houden. Worden deze aangetast dan kan dat gevaarlijk voor de gezondheid zijn. Al te strenge diëten, dat wil zeggen voedingspatronen die qua hoeveelheid calorieën en qua samenstelling niet uitgebalanceerd zijn, kunnen schade veroorzaken aan de nieren, lever, botten en tot vele andere verstoringen van het evenwicht in het lichaam leiden.

Hoe snel mag je afvallen zonder risico’s voor de gezondheid?

Het antwoord op deze vraag zal afhangen van verschillende factoren zoals je geslacht, je leeftijd, je begingewicht, de verhouding vetmassa en vetvrije massa, de manier waarop je met voedsel omgaat enzovoorts. Als vuistregel wordt wel aangehouden dat mensen die ongeveer 10% van hun begingewicht moeten afvallen ongeveer 1 kilo per week mogen afvallen. Maar nogmaals, het hangt van jouw persoonlijke lichamelijke gesteldheid en je levensstijl af hoeveel je daadwerkelijk per week verantwoord kunt afvallen. Raadpleeg daarom altijd een arts of specialist.

Welke fouten moet je vermijden als je serieus wilt afvallen?

Gebruik geen ‘wondermiddelen’ om af te vallen en doe niet mee met de ‘dieetmodes’ van het moment. Afvallen doe je door op een verantwoorde manier de inname van vetten te beperken. En het is vooral ook belangrijk om te begrijpen wat de oorzaken van overgewicht zijn zodat er hiermee in het dieetschema rekening kan worden gehouden en de oorzaken zelf kunnen worden aangepakt.

Is het waar dat de snelheid van ons metabolisme in de loop der jaren afneemt?

Onze leeftijd heeft inderdaad invloed op de snelheid van ons metabolisme. Naarmate we ouder worden, neemt de snelheid van ons metabolisme af. Ook belangrijke veranderingen in de hormoonhuishouding kunnen deze snelheid beïnvloeden. Een advies van de experts? Pas je aan aan de veranderingen in je lichaam, stem je voedingspatroon en het type lichaamsbeweging af op de verschillende levensfases. Ook hier is het altijd weer aan te raden om een arts of specialist te raadplegen.

