Weg met lekkere trek

Je kent het vast wel: die lekkere trek, die bijna onweerstaanbare zin in gebakjes, patat, ijsjes… In een zwak moment bedenk je allerlei excuses om je eens lekker te laten gaan, zoals een slecht cijfer voor een examen, een niet gesloten deal, een saai, regenachtig weekend of een gestolen portemonnee. Dit zijn dé momenten waarop je je dieet ‘verknalt’. Je weet ook dat als je je één keer zo laat gaan, het moeilijk is om weer de draad van het dieet op te pakken.

Om weerstand te kunnen bieden aan deze ‘lekkere trek’, hebben we wat trucjes voor je bedacht. Kies voor de truc die het best bij jou past:

Leid jezelf af

Probeer niet te denken aan dat gebakje of die bonbon, maar leid jezelf af. Neem een boek, was de auto. Enfin, houd je zelf bezig om maar niet aan dat stuk chocola te denken!

Drink water

Drink een grote hoeveelheid water. Dat vult: je hongergevoel zal hierdoor minder worden en het reinigt je lichaam. Is water volgens jou een weinig aantrekkelijk alternatief, neem dan wat verse sinaasappelsap of ananassap.

Denk je eens in…

Denk je eens in hoe dat heerlijke gebakje je zou smaken en bedenk dan of die sensatie het extra pondje wel waard is…

Ken je zwakheden en handel daarnaar

Als je weet dat je uiteindelijk toch zult zwichten voor al die lekkernij, bereid je er dan op voor. Laat alle ‘risicovolle’ producten gewoon in de supermarkt liggen, wandel naar de groentenafdeling en sla een hoeveelheid appels, wortels, augurken of selderij in… Ideaal om in geval van ‘nood’ in huis te hebben.

Als je ondanks deze trucjes toch een keer mocht ‘zondigen’, voel je dan niet schuldig, maar ga direct weer door met je dieet

