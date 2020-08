Wil je afvallen? Drink veel water!

Het is geen publiciteitsslogan, maar het is één van de beste methodes (zij het niet zo praktisch) om een paar (overtollige) kilootjes kwijt te raken. Natuurlijk is water geen wondermiddel…

Het is geen publiciteitsslogan, maar het is één van de beste methodes (zij het niet zo praktisch) om een paar (overtollige) kilootjes kwijt te raken. Natuurlijk is water geen wondermiddel. Het is niet zo dat je als je netjes iedere dag twee liter water drinkt, je je aan tafel onbeperkt te buiten kunt gaan zonder aan te komen. Veel water drinken is alleen effectief als je daarbij een gezonde levensstijl aanhoudt.

Of je nu een interview leest met een kampioen body building of met het topmodel van het moment… Op de vraag wat ze doen om in vorm te blijven, zullen ze geheid antwoorden: ‘een uitgebalanceerd voedingspatroon, sporten en veel, heel veel water…’

Waarom is water nu zo goed voor ons lichaam? Waarom kan water ons helpen om die overtollige kilootjes kwijt te raken?

Allereerst heeft water een mechanische functie. Als je veel water drinkt, heb je sneller een vol gevoel en heb je minder snel trek dan als je met een lege maag rondloopt. Probeer eens om twee of drie glazen water voor elke maaltijd te drinken en je zult zien dat je aan tafel minder trek hebt en daarom minder zult eten.

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt bovendien dat in geval het lichaam een tekort aan water heeft het metabolisme afneemt. En iedereen weet wat er gebeurt bij een langzaam metabolisme! Het is de eerste stap naar overtollige kilootjes. Veel water drinken helpt om het ‘waterpeil’ van ons lichaam op een goed niveau te houden en zorgt ervoor dat ons metabolisme optimaal werkt.

Verder heeft ons lichaam, als het een tekort aan water heeft, de neiging om vocht en zout vast te houden. Het is een soort verdedigingsmechanisme. Door veel water te drinken kan het lichaam zich veroorloven om minder water vast te houden en neemt ons gewicht af.

Water heeft verder ook een ‘reinigende’ functie voor ons lichaam. Veel water drinken houdt de ‘motor’ schoon omdat afvalstoffen die zich anders ophopen, worden afgevoerd.

We hopen dat we je hebben overtuigd, al was het maar deels, van de effectieve werking van water… Dan komen we nu aan de volgende vraag: hoeveel water moeten we eigenlijk per dag drinken?

Probeer elke paar uur twee of drie glazen water te drinken. Zonder te overdrijven natuurlijk (als je een bepaalde grens overschrijdt heeft het extra water dat je drinkt niet veel nut meer en zou het zelfs schadelijk kunnen zijn voor je organisme). Probeer in ieder geval altijd een flesje water bij de hand te hebben. Plaats ook een glas water naast je bed zodat je ook ’s nachts kunt drinken, mocht je met een dorstgevoel wakker worden. Want dorst is funest voor ons lichaam en eigenlijk ben je, als je dorst hebt, al te laat met drinken.

Tot slot willen we je er nog aan herinneren dat onze adviezen algemene adviezen zijn die in de regel voor iedereen gelden, maar die altijd – door elk individu afzonderlijk – moeten worden beoordeeld aan de hand van de eigen, persoonlijke situatie. Raadpleeg je arts als je een dieet wilt volgen of je eet- en drinkgewoonte wilt veranderen.

ADVERSUS