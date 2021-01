Zo voorkom je winterkilo’s

Herfst, de temperaturen dalen, het wordt steeds kouder. In de herfst zou je voeding rijker aan calorieën moeten zijn dan in de zomer. Je lichaam heeft voldoende bouwstenen nodig om zich voor te bereiden op de koude maanden die zich snel zullen aandienen. Instinctief hebben we in de herfst en winter dan ook meer zin om te eten en gaat onze voorkeur vaker naar vettere voedingsmiddelen uit..

Maar wat als we dit ‘instinct’ helemaal volgen en ons heerlijk te goed zouden doen aan alle lekkernijen die we in deze seizoenen voorgeschoteld krijgen?

Dan is het bijna onvermijdelijk dat we aan het einde van de winter de strijd met die gehate winterkilo’s zullen moeten aanbinden. Is het dan niet beter om er op voorhand iets aan te doen? Het is nog altijd beter om te voorkomen dan te genezen.

Vooropstaat dat je je lichaam niet te kort mag doen. Je hebt nu eenmaal een bepaald aantal calorieën nodig om gezond te blijven. Om het nog maar niet te hebben op de invloed die een te caloriearm dieet op je humeur kan hebben! Je zou er depressief van worden!

Maar wat als je juist in de herfst en winter iets aan overgewicht wilt doen of winterkilo’s in ieder geval wil voorkomen, terwijl je je lichaam toch goed tegen de winterkou wil ‘wapenen’? Het antwoord is gemakkelijk, maar zoals altijd is de praktijk moeilijker.

Als je last hebt van overgewicht dan zou je twee dingen moeten doen: de inname van calorieën een klein beetje (ten hoogste met 10%) verminderen én (dit is heel belangrijk) je voeding kwalitatief verbeteren. Kort gezegd zou je een gezond voedingspatroon moeten aanhouden (dat alle noodzakelijke bouwstenen voor je lichaam bevat) en minder van de notoire dikmakers moeten eten.

Heb je geen last van overgewicht maar wil je winterkilo’s wel voorkomen, zorg er dan voor dat je verstandig – dus gezond – eet en weersta de verleiding om je – vooral tijdens de feestdagen – helemaal te buiten te gaan aan gebak, taart, oliebollen, andere slechte vettigheden (zie hieronder) en alcoholische dranken. Hier zijn enkele richtlijnen:

Brood en pasta kun je natuurlijk niet uitsluiten, maar houd normale porties aan en let goed op beleg en sauzen. Kies liever mager vlees dan een vette kaas voor op je boterham, wees zuinig met boter en vermijd vette sauzen (gebruik olijfolie in plaats van boter en breng je gerechten op smaak met kruiden als tijm en rosmarijn, en ook met knoflook en uien).

Vermijd zoveel mogelijk voedingsmiddelen die veel dierlijke vetten bevatten, zoals salami, worst, boter en vette kazen. Deze voedingsmiddelen bevatten veel verzadigde vetzuren. Geef de voorkeur aan producten met onverzadigde vetzuren (vervang bijvoorbeeld boter door olijfolie, rood vlees door vette vis)

Zorg ervoor dat je voldoende winterkilos.htmlbinnenkrijgt. Ga voor mager vlees en vooral ook voor vis.

Het is altijd belangrijk om voldoende groenten en fruit te eten. Deze voedingsmiddelen zijn rijk aan vezels (die het hongergevoel stillen), mineralen en vitaminen, en zijn bovendien caloriearm. De proteïnen van granen en peulvruchten zijn een goede vervanging van de dierlijke proteïnen (die altijd wel slechte vetten bevatten) en bevatten bovendien aminozuren die het lichaam nodig heeft.

Tot slot: drink geen alcoholische drankjes (of in ieder geval met mate), ga voor vruchtensappen zonder toegevoegde suiker en drink vooral voldoende water. Denk er verder aan dat je lichaam ook voldoende beweging nodig heeft (alleen op je voeding letten is niet genoeg). Ga dus eens wat vaker naar buiten voor een wandeling in de frisse lucht (en met een vlot tempo).

