Nu beginnen, van de zomer een strak lijf

Tien gouden regels. De lente is (bijna) in aantocht, de zomer ligt in het verschiet. Dit is het juiste moment om (extra) aandacht aan je lichaam te besteden zodat je zonder spijtgevoelens de zomer tegemoet kunt zien.

Want wil je van de zomer met een strak en getraind lijf ten tonele komen, dan moet je nu in actie komen. Hier zijn een paar vuistregels voor een gezonde en sportieve levensstijl. Ze zullen je maar weinig moeite kosten en zorgen voor (bijna) gegarandeerde resultaten.

1. Houd een gezond en geregeld eetpatroon aan: drie maaltijden per dag, goed verdeeld over de dag en uitgebalanceerd. Vermijd tussendoortjes.

2. Drink veel water. Houd altijd een fles water bij de hand en drink er ook daadwerkelijk uit. Wacht niet met drinken tot je dorst hebt, dan ben je al te laat.

3. Let goed op wat je eet. Verruil volle yoghurt voor magere yoghurt en magere melk. Eet wit vlees (kip of kalkoen) of vis. Vermijd vette kazen, vet vlees, boter. Laaf je aan groenten en fruit.

4. Beperk de consumptie van alcoholische dranken, vooral bier. Het heeft geen zin om aan tafel gezond te eten om er vervolgens tien biertjes tegenaan te gooien.

5. Beweeg! Probeer zoveel mogelijk te lopen en neem, als het maar even kan, de fiets. De dagen worden langer en het weer mooier, dus je hebt geen excuus.

6. Schrijf je zo mogelijk in bij de sportschool. Drie trainingen per week kunnen wonderen doen en doorbreken bovendien op aangename wijze de dagelijkse sleur.

7. Streef reële doelstellingen na. Verwacht niet dat je over twee of drie maanden als de mythische Arnold in zijn toptijd ten tonele zult verschijnen. Ga je daarvan uit dan ga je gegarandeerd teleurstellingen en frustraties tegemoet. Step by step, stap voor stap, dat is de beste methode om resultaten te bereiken.

8. Vermijd drastische diëten. Ze zijn slecht voor je en de ervaring leert dat je de behaalde resultaten meestal niet lang vasthoudt.

9. Werk aan je levensstijl. Een actief leven en een uitgebalanceerd voedingspatroon liggen aan de basis van duurzaam succes.

10. Laat je niet beïnvloeden door de mensen om je heen. Geef niet op en verlies je doelstellingen niet uit het gezicht. Je zult zien dat je – als je bovenstaande regels in praktijk brengt – al snel de eerste resultaten zult oogsten en deze zomer zal je, misschien voor de eerste keer van je leven, blij zijn dat je op tijd begonnen bent met trainen en een gezonde levensstijl. Tot jaloezie van je vrienden…

