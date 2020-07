Zomerdieet? Wonderdieet?

Bestaat er zoiets als een zomerdieet? Is er een dieet dat je helpt om je kort voor aanvang van de zomer nog even snel klaar te stomen voor het strand?

Bestaat er zoiets als een zomerdieet? Is er een dieet dat je helpt om je kort voor aanvang van de zomer nog even snel klaar te stomen voor het strand? En zijn er voedingsmiddelen waar je sneller bruin van wordt en die dus heel geschikt zijn als je binnenkort de zon in gaat?

Hoe meer de zomer nadert, hoe meer deze vragen zich opdringen. Laten we je direct uit de droom helpen: nee, er bestaat geen wonderdieet. Als je je een maand voor de zomervakantie afvraagt, hoe je al die pondjes die je er gedurende het jaar hebt bijgewerkt, kwijt kunt raken, dan ben je eigenlijk… te laat. Wilde je je strakke nazomervorm van vorig jaar vasthouden, dan had je het hele jaar evenwichtig en gezond moeten eten.

Onmenselijk? Bijna wel ja, we zijn het met je eens. Dus laten we deze vragen positief benaderen. Wat kun je op dit moment nog doen?

1. Kleinere porties

Let eens op hoeveel je opschept. Ga voor kleinere porties. Vooral waar het vette, heel zoute of juist heel zoete voedingsmiddelen betreft.

2. Laaf je aan zomerfruit

Laaf je aan het fruit dat het seizoen te bieden. Fruit bevat veel water en is daarom nuttig om het vochtgehalte van je lichaam (en ook je huid) op peil te houden. Fruit bevat bovendien anti-oxidanten die hun bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van je lichaam tegen de schadelijk invloed van de zon. Bovendien bevat fruit ook vezels waardoor je sneller een verzadigd gevoel hebt (dus minder eet) en waardoor bovendien de stoelgang bevorderd wordt. Houd er wel rekening mee dat vooral rijp fruit veel suiker bevat.

3. Groenten

Juist in de zomer hebben we minder zin in zware kost. ons lichaam is toch maar een schitterende ‘machine’ die precies aangeeft waar we behoefte aan hebben. Ga voor frisse, knapperige groenten. Maak salades, ga voor gekookte groenten of groenten – courgettes, aubergines, tomaten, zelfs uien – op de grill (perfect in het jaargetijde van de barbecue). Gebruik geen vette dressings, maar olijfolie. Breng je maaltijden op smaak met kruiden in plaats van met sausjes.

4. Zorg voor afwisseling

Afwisseling blijft nog steeds het sleutelwoord. Eet gezond en vooral ook gevarieerd. Wees creatief en denk voordat je naar de supermarkt gaat al na over wat je gaat eten. Wordt het vis? Bruine rijst? Houd je aan je (verstandige) boodschappenlijstje. Zin in iets pittigs? Neem een olijf in plaats van een stukje kaas (niet altijd bevatten olijven minder vet maar je eet er kleinere porties van). Of wat dacht je van augurken? 0% vet! Zin in kaas? Ga voor verse tofu (met groenten).

5. Bruiner door bètacaroteen?

Worteltjes zijn goed voor je ogen. Van worteltjes word je bruin. Tja… waar of niet. Het lijkt zo te zijn dat bètacaroteen kan helpen om je huid tegen de schadelijke invloed van de zon te beschermen. Maar of je er bruiner van wordt? Het schijnt van niet. Laten we het er maar op houden dat overdrijven nooit goed is en dat een anti-zonnebrandcrème een must blijft.

6. Lichaambeweging

Kleinere porties en verstandig eten (geen vet, geen ijs, geen taart en snoep) blijven de hoofdregel als je wilt afvallen, maar daarnaast blijft lichaamsbeweging belangrijk. Profiteer van het mooie weer om te wandelen, te fietsen, maak een extra ommetje om. Sta wat eerder op (zoveel gemakkelijker als het ’s morgens vroeg licht is) en maak een verfrissende wandeling. Goed voor lichaam en geest.

ADVERSUS