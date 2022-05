10x Dieet en trainingstips voor strakkere spieren en minder vet

Het is gemakkelijker om spiermassa te kweken dan om af te vallen, maar strakke spieren op zich zijn niet voldoende om afgetraind en ‘droog’ op het strand te verschijnen. Maar we laten het er niet bij zitten, toch? Je hoeft echt niet extreem te gaan trainen of strenge diëten te volgen om deze zomer in vorm voor de dag te komen.

Zo betekent het trainen van je spieren echt niet dat je als een bodybuilder in de sportschool tekeer moet gaan. Je hoeft er niet eens voor naar de sportschool, al maken de machines en tools die je daar vindt het er natuurlijk wel gemakkelijker op. Maar zoals gezegd hoeft het niet. Je kunt ook thuis of in de buitenlucht trainen. Wees creatief.

Afvallen daarentegen vereist iets meer aandacht en vooral regelmaat. Het is waar dat regelmatig trainen helpt om overtollige kilo’s te lijf te gaan, maar zou je al trainende van je vetrolletjes af willen komen dan zou je oneindig veel moeten bewegen, en dat is niet realistisch. Kortom, lichaamsbeweging is belangrijk om af te vallen, maar het werkt alleen als je daarbij ook op je voeding let.Om af te vallen moet je minder calorieën tot je nemen dan je verbrandt. Dat is de hoofdregel die iedereen kent. Vanzelfsprekend moet je je lichaam daarbij niet tekort doen. Zorg ervoor dat je je voldoende eiwitten, koolhydraten, vitaminen en mineralen binnenkrijgt, maar overdrijf niet. Kortom, eet gezond en let op je porties. Maar nogmaals, om af te vallen hoef je echt geen honger te lijden of extreme regels te volgen.

We helpen je concreet op weg met tien dieet- en trainingstips. Wel direct mee beginnen.

1. Loop minimaal 30 minuten per dag. Met lopen bedoelen we snel wandelen, of misschien een langzaam hardlopen. Winkelen in het centrum is bij wijze van spreken niet wandelen.

2. Train minimaal 3 dagen per week met lichte gewichten of doe vrije oefeningen, dat kan bij wijze van spreken ook op de woonkamervloer (geen excuses dus om onder je training uit te komen).

3. Beperk jezelf tot drie maaltijden per dag.

4. Ga voor kleinere porties.

5. Vermijd snoepgoed, ijs, suikerhoudende en koolzuurhoudende dranken – zelfs die drankjes die 0 calorieën beloven.

6. Geef de voorkeur aan voedingsmiddelen die dierlijke eiwitten leveren, zoals kip, vis, magere (maar echt magere) kazen.

7. Drink veel water, minimaal 1,5 liter gedurende de dag.

8. Weeg jezelf een keer per week en maak de balans op en corrigeer je training en voeding als de gewenste resultaten uitblijven.

9. Vul je dieet aan met eiwitpoeders (zonder toegevoegde suikers).

10. Vul je dieet aan met een product dat voldoende vitamines en mineralen levert.



Haast je niet, laat de moed niet zakken, maar geef niet op. De resultaten komen, maar als je maar regelmatig beweegt en op je voeding let. De geheimformule is dus: regelmaat.

