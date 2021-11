5 Redenen om push-ups te doen (thuis maar ook in de sportschool)

Als je ‘serieus’ de sportschool bezoekt en traint met gewichten, stangen, kabels en machines, dan is het heel gemakkelijk om een klassieke en inmiddels vergeten oefening als de push-up te verwaarlozen of zelfs te snobberen. En dat is zonde. Opdrukken is niet enkel een borstoefening, het is completere en belangrijkere oefening dan wel gedacht wordt.

We kunnen je zo, zonder meer, vijf redenen geven waarom opdrukken deel zou moeten uitmaken van je trainingsroutine, of je nu de sportschool bezoekt of traint in een park of thuis. Met push-ups zet je spieren in beweging waar je zelfs met een barbell met flinke gewichten niet bij kunt komen.

Dit is waarom we eigenlijk allemaal een beetje meer zouden moeten opdrukken:

#1 De meest (ogenschijnlijk) banale reden (maar wel heel belangrijk) is: push-ups kun je altijd en overal doen. Je hoeft niet ingeschreven te staan bij de sportschool, je hoeft er zelfs je huis niet voor uit als je daar geen zin in of tijd voor hebt. Zoek een stukje vloer uit en ga opdrukken. Je ontkomt er niet aan :-)

#2 Met verschillende posities van je handen en armen kun je elk deel van je borstspieren bereiken. Doe deze oefening maar eens met je voeten gesteund op het zitvlak van een stoel (stoel wel even stevig vastzetten) en je traint het hoge gedeelte van je borstspieren. Houd je handen dicht bij elkaar en je stimuleert het interne gedeelte van je borstspieren.

#3 Plaats je handen nog dichter bij elkaar en zelfs je tricepsen doen mee!

#4 Maar… push-ups vormen ook een optimale oefening voor je buikspieren, weet je nog? Denk maar eens aan de plank oefening, een belangrijke isometrische oefening die je core traint. En omdat je ook als je borstspieren traint, je buikspierzone goed moet aanspannen neem je die laatste en passant nog eens mee.

#5 Als je je push-up oefeningen correct en met een zekere snelheid uitvoert gedurende tenminste 45 tot 60 seconden dan ben je ook vanuit aërobe oogpunt goed bezig. Met 5 à 6 series van elk 1 minuut stimuleer je niet alleen de groei van je spiermassa maar ook je stofwisseling (en vermageringsproces).

Doe je eigenlijk nooit push-ups en gaan ze je niet gemakkelijk af, wanhoop dan niet. Doe wat je kunt, maar doe het regelmatig en zet je ervoor in. Doe deze oefening tenminste 2 à 3 keer per week en probeer elke keer tenminste één herhaling meer te doen dan de vorige keer.

Besteed daarbij altijd aandacht aan de correcte uitvoering van deze oefening.

Train je in de sportschool met gewichten, doe je push-ups dan aan het einde van je trainingssessie. Dit is alles.



Train ze!

ADVERSUS