Diëten, afslanktips en lichaamsbeweging. 8 Tips voor een strak(ker) lijf

Vraag in je vriendenkring eens naar wat ‘handige’ dieettips en je haren zullen recht overeind gaan staan. Op het gebied van diëten wordt heel wat geëxperimenteerd en niet zelden zijn deze experimenten schadelijk voor de gezondheid. Wil je afvallen, pak het dan verstandig aan en aanvaard dat er enige tijd overheen zal gaan voordat je echte resultaten ziet. Diëten die op korte termijn werken zijn zelden goed.

Geen algemeen dieetadvies

Ieder mens is anders, ieder lichaam zit anders in elkaar en iedere situatie is weer anders. Het is dus niet mogelijk om een algemeen dieetadvies te geven. Wil je gezond en verstandig afvallen en gaat het om een behoorlijk aantal kilo’s dan is het raadzaam om je tot een (gekwalificeerde) deskundige te wenden. Diëten zijn alleen bedoeld voor mensen een substantieel aantal kilo’s moeten afvallen. Als je slechts een paar pondjes, ten hoogste een paar kilo wilt afvallen, zal het meestal al voldoende zijn om ‘overbodige’ voedingsmiddelen zoals ijs, koekjes, vette sauzen en de suiker in je thee of koffie uit je dagelijks voedingspatroon te schrappen.

Hiermee komen we direct op het basisprincipe van afvallen. Afvallen komt op een heel simpel principe neer. Je valt af als je minder calorieën tot je neemt dan dat je met de gewoonlijke dagelijkse activiteiten verbrandt. Wil je afvallen dan moet er dus een onevenwichtige balans zijn tussen de ingenomen calorieën en de verbruikte calorieën.

Er bestaan verschillende soorten diëten. Aan de ene kant heb je de klassieke diëten die zijn gebaseerd op het terugbrengen van het aantal calorieën, aan de andere kant heb je de ‘kunstmatige’ diëten (heel bekend is het Atkins dieet) en diëten die de dagelijkse hoeveelheid proteïne en vet terugbrengen.

Het is af te raden om op eigen houtje een dieet te volgen of om zelf een dieet samen te stellen. We kennen ons lichaam immers niet en de kans bestaat dat je je lichaam met een dieet tekort doet. Zo kan een dieet op basis van voornamelijk proteïnen bijvoorbeeld schade aan de nieren toebrengen en leiden tot een tekort aan mineralen en vitaminen.

Afvallen en lichaamsbeweging

We zeiden het al: bij afvallen gaat vooral om het aantal calorieën dat je binnenkrijgt en het aantal calorieën dat je verbrandt. Om de verbranding van calorieën te bevorderen, is lichaamsbeweging natuurlijk de aangewezen weg. Soms kunnen de ‘rekensommen’ weinig bemoedigend zijn. Zo moet je om 300 Kcal te verbranden ongeveer een uur sporten (als we het goed hebben), terwijl je aan tafel zo weer 300 Kcal binnenkrijgt. Toch is lichaamsbeweging erg belangrijk. Niet alleen omdat je er calorieën mee verbrandt en de stofwisseling ermee stimuleert, maar ook omdat sporten veel andere positieve effecten op het lichaam heeft. Denk maar eens aan het spierweefsel dat een van de belangrijkste componenten van ons lichaam is. En met sporten breng je het ‘buikvet’ (het gevaarlijkste vet) terug en verder bevordert lichaamsbeweging de bloedcirculatie wat weer voor een heleboel dingen goed is. Iedereen zou eigenlijk elke dag een half uurtje per dag actief moeten bewegen (snel lopen, fietsen, zwemmen). Om af te vallen is het dus niet voldoende om alleen op je voeding te letten. Lichaamsbeweging is de tweede peiler voor (gezond) resultaat.

Een paar gouden regels voor het volgen van een dieet.

Tot slot nog een paar gouden regels voor iedereen die een dieet wil gaan volgen:

1. Raadpleeg altijd een arts voordat je aan een dieet begint.

2. Informeer naar de verschillende diëten en kies samen met de arts het dieet dat bij jou past

3. Formuleer je doelstellingen

4. Wees je ervan bewust dat het zonder een radicale wijziging in je levensstijl niet mogelijk zal zijn om 2 tot 3 kilo per maand kwijt te raken (denk ook aan lichaamsbeweging)

5. Stel de periode vast waarbinnen je resultaat wilt zien (niemand kan een dieet lang voorhouden zonder een precieze doelstelling en voor een onbepaalde periode)

6. Maak tijd vrij voor je dieet. Je zult nieuwe voedingsmiddelen moeten leren kennen en moeten leren wat wél en niet goed voor je lichaam is. Je zult ook meer aandacht aan je eten moeten gaan besteden en bent misschien meer tijd met boodschappen doen en koken kwijt.

7. Weeg je niet meer dan één keer per week.

8. Beweeg! Kom in actie. Vandaag nog…

