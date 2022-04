Het geheim voor een platte, maar dan ook echt platte buik

Als we het over een platte buik hebben, dan denk je natuurlijk automatisch aan een dieet. Maar dit keer willen we het daar niet over hebben, ook al spreekt het voor zich dat…

Als we het over een platte buik hebben, dan denk je natuurlijk automatisch aan een dieet. Maar dit keer willen we het daar niet over hebben, ook al spreekt het voor zich dat een buik met vetophopingen (en dan hebben we het vooral over visceraal vet) zich niet gemakkelijk ‘plat’ laat krijgen.

Het geheim voor een platte buik

Maar dan nu het geheim voor een platte buik. Herinner je je nog dat de gymleraar altijd riep: ‘Buik in!’ Hij had gelijk. Want als je je buik inhoudt, dan oogt je taille niet alleen slanker, maar train en verstevig je tegelijkertijd die spierbundels die belangrijk zijn om je buikorganen netjes bij elkaar te houden.

Je moet het je een beetje voorstellen als een ‘buikkorset’. De spieren die je voelt aanspannen als je je buik intrekt, komen met de traditionele buikspieroefeningen in de sportschool niet of nauwelijks aan bod. En toch gaat het hier om heel belangrijke spieren die, als ze getraind worden, helpen om je taille smaller te maken en een uitpuilende buik tegen te gaan.

Zijn deze spieren slap dan zijn ze minder goed in staat om de inwendige organen en het visceraal vet (een beetje heb je nodig om je organen te beschermen) bijeen te houden. En dat kan resulteren in zo’n uitpuilende buik die onder overhemden en T-shirts uitkomt.

Het moet voelen alsof je met je rug de binnenkant van je navel raakt.

Oké, you get it! Hoe moet je deze specifieke buikspieren trainen? Dat doe je als volgt. Je uitgangspositie is: staand of zittend. Adem uit, blaas alle lucht uit je longen, en trek tegelijkertijd je buik in. Het moet voelen alsof je met je rug de binnenkant van je navel raakt. Houd dit idee voor ogen als je de oefening doet want het helpt je om de oefening goed uit te voeren. Trek je buik goed in totdat je niet meer kunt. Ontspan nu en adem in. Herhaal de oefening.

Het lijkt misschien heel eenvoudig, maar dat is het niet. Het lijkt misschien ook alsof deze oefening niet veel voor je lichaam doet, maar dat is wel zo. Het is een heel nuttige oefening die je in de loop van de dag meerdere keren kunt herhalen. Je zult merken dat je spieren langzaam maar zeker sterker worden en dat je buik platter wordt. Iets waar je vast niets op tegen hebt!

